آب‌رسانی به ۳۰ روستای لرستان طی هفته بسیج

خرم‌آباد - مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان از آب‌رسانی به ۳۰ روستای این استان طی هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار سجاد خلفوند امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به برنامه‌های بسیج سازندگی به مناسبت هفته بسیج، اظهار داشت: افتتاح آب‌رسانی به ۳۰ روستای لرستان به ارزش ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال یکی از این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به افتتاح ۲۰ کیلومتر کانال آب بر کشاورزی در نقاط مختلف استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال طی این هفته، گفت: افتتاح ۲۵ پروژه حوزه جالیز به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال، اهدای ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر و موارد کمک‌درسی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر این برنامه‌ها است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان همچنین از رونمایی از ۳۰ مستند کوتاه اقتصاد مقاومتی، افتتاح کارگاه‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی در سطح استان و افتتاح شش باب مسکن محرومین در استان خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی مختلف پزشکی، عمرانی، و خدمات‌رسان به مناسبت هفتهٔ بسیج به مناطق هدف در سطح استان اعزام می‌شوند که این خود منشأ خدمات و خیرات زیادی برای مردم عزیز لرستان خواهد بود.

