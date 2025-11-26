شکر، ذکر و محبت سه کلید رضایت الهی در سیره حضرت زهرا (س) است

زهرا رجبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، مقام رضا را از مراحل مهم سیر معنوی انسان دانست و افزود: حضرت زهرا (س) نه تنها راضیه به مقدرات الهی بودهاند، بلکه در مرتبه بالاتر در شمار کسانی هستند که خداوند از وجودشان خشنود است.
وی با اشاره به سخن امام صادق (ع) بیان کرد: برای رسیدن به مقام مرضیه، سه ویژگی اساسی مورد توجه قرار گرفته است: شکر عالمانه، ذکر همراه با یاد همیشگی خدا و محبت خالصانه.
رجبی در توضیح خصلت نخست گفت: شکر عالمانه به معنای شناخت نعمت و بهرهگیری درست از آن است. بر اساس تعالیم امام صادق (ع)، گفتن الحمدلله هنگام بهرهمندی از نعمتها، سپاسگزاری از واسطههای نعمت، حمد الهی هنگام مشاهده گرفتاری دیگران با رعایت حرمت آنها و سجده شکر در هنگام دریافت یا یادآوری نعمت از نشانههای تحقق این نوع شکر است.
وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم (ص) که درود فرستادن بر حضرت زهرا (س) را موجب آمرزش گناهان و همراهی با رسول خدا در بهشت دانستهاند، افزود: این بشارت بزرگ نشاندهنده جایگاه معنوی والای ایشان است.
مدرس حوزه در ادامه با بیان اینکه ذکر بدون غفلت، یاد همیشگی خداست، اظهار کرد: یاد خدا در همه لحظات به ویژه در برابر گناه، سبب استواری تقوا میشود. در گزارشهای روایی آمده است که هنگام عبادت حضرت زهرا (س)، نوری از وجود ایشان به آسمان میتابید و تسبیحات هدیه شده از سوی پیامبر (ص) را با حضور قلب کامل به جا میآوردند.
وی محبت خالصانه را سومین ویژگی دانست و توضیح داد: محبت واقعی به خدا زمانی محقق میشود که هیچ علاقهای بر محبت الهی غلبه نداشته باشد. به گفته امیرالمؤمنین (ع)، دوستی خدا با محبت دنیا در یک دل جمع نمیشود. نمونه روشن این محبت در شب عروسی حضرت زهرا (س) دیده میشود؛ هنگامی که ایشان لباس عروسی خود را به نیازمند بخشیدند و محبت خدا را بر جلوههای دنیوی ترجیح دادند.
رجبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با آراستن نفس به این سه خصلت معنوی، بتوانیم مانند حضرت زهرا (س) در مسیر رضایت الهی قدم برداریم و به مقام مرضیه دست یابیم.
