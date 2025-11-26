به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در شهرستان آبدانان گفت: خدای بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر توفیق حضور در جمع بسیجیان ولایت‌مدار شهرستان آبدانان نصیب شد. نیروهای ارزشمندی که جان خود را فدای ولایت می‌کنند، سرمایه‌های بزرگ انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: پیش از انقلاب، ملت ایران در ذلت و وابستگی به آمریکا قرار داشت و حتی قوانینی مانند مصونیت قضائی مستشاران آمریکایی تحقیر ملت را رقم می‌زد. انقلاب اسلامی عزت و کرامت را به ملت ایران بازگرداند و امام خمینی (ره) با شعار نه شرقی نه غربی، پرچم اسلام را در جهان برافراشت.

کریمی‌تبار گفت: تشکیل بسیج از سوی امام خمینی (ره) راهبردی بود برای حفظ انقلاب و ایجاد ارتش ۲۰ میلیونی. در دفاع مقدس، همین روحیه بسیجی و شهادت‌طلبی بود که دشمن را زمین‌گیر کرد و اجازه نداد صدام به اهداف خود برسد.

وی افزود: امروز قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی از برکت ولایت فقیه، خانواده‌های شهدا، بسیج و نیروهای مسلح است. دشمن همچنان در حال مبارزه با ماست و قرآن دستور داده که در برابر دشمن آماده باشیم.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: امام خمینی (ره) در آخرین پیام خود به بسیج، بر ضرورت حضور بسیج در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای مقابله فرهنگی با دشمن تأکید کردند. امروز نیز دشمن با تمام توان در عرصه جنگ نرم و فرهنگی وارد شده است.

وی افزود: تحریم‌ها مشکلاتی در زمینه دارو، قطعات هواپیما و نیازهای اولیه ایجاد کرده‌اند، اما در عین حال کالاهای لوکس و گوشی‌های پیشرفته وارد کشور می‌شوند. این تناقض نشان‌دهنده راهبرد دشمن در جنگ فرهنگی و اقتصادی علیه ملت ایران است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، نماینده ولی فقیه در استان ایلام و امام جمعه ایلام، گفت: شهر آبدانان شهری است که شهیدان بزرگی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ از شهید داریوش رضایی‌نژاد دانشمند هسته‌ای گرفته تا شهید طهماسبی، چریک پیر مبارز و آزاده، و جمعی از طلبه‌های شهید که بیشترین آمار شهدای استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: دشمن تلاش دارد تفکر بسیجی را از ما بگیرد و با تبلیغات وارونه، جوانان را دچار ناامیدی کند، در حالی که جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی در حوزه خدمات اجتماعی، علمی و صنعتی داشته است.

نماینده ولی فقیه در ایلام گفت: شهدای این دیار الگوهای مقاومت هستند و همان‌گونه که امروز مقاومت مردم غزه و یمن با دست خالی هیبت آمریکا و اسرائیل را در هم شکسته، تفکر بسیجی نیز قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را تضمین کرده است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام شناخته می‌شود و رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان مقتدرترین و حکیم‌ترین رهبر جهان معرفی می‌شود. این موج اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی روز به روز در حال گسترش است.

حجت‌الاسلام الله کریمی‌تبار گفت: گرچه مشکلاتی چون تحریم و گرانی وجود دارد، اما با اتکا به تفکر بسیجی و وحدت ملی می‌توانیم از این موانع عبور کنیم. حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم در چنین همایش‌هایی نمایش اقتدار فداییان ولایت در برابر استکبار جهانی است.