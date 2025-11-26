۸۰ شاعر جوان کشور در مسجد مقدس جمکران گردهم جمع می شوند

میلاد عرفانپور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام جزئیات این رویداد گفت: اختتامیه یازدهمین دوره سالانه شعر جوان کشور «آفتابگردانها» از پنجم تا هفتم آذرماه ۱۴۰۴ در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد بزرگ با حضور بیش از ۸۰ شاعر کشور همراه است و بسیاری از چهرههای شاخص شعر ایران در آن حضور خواهند داشت. همچنین برنامههای متنوع آموزشی و ادبی برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده است.
عرفانپور با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این دوره گفت: این رویداد با مشارکت مؤسسه شهرستان ادب، حوزه هنری، میزبانی و مشارکت مسجد مقدس جمکران و همچنین بنیاد فرهنگی مهدی موعود برگزار خواهد شد.
به گفته مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، در طول سه روز برگزاری جشنواره، کلاسها و جلسات آموزشی متعددی با حضور اساتیدی همچون حجتالاسلام عابدینی، استاد علیمحمد مؤدب و دکتر محمدرضا سنگری در موضوعات مرتبط با شعر و مهدویت تشکیل خواهد شد.
عرفانپور درباره برنامه پایانی رویداد نیز توضیح داد: رویداد بزرگ آن صبح نزدیک صبح جمعه هفتم آذرماه ۱۴۰۴ در سالن شهید سلیمانی مسجد مقدس جمکران با شعرخوانی شاعران نامدار کشور برگزار خواهد شد.
وی برگزاری بیش از ۱۰ کلاس آموزشی، اجرای رویداد شعرخوانی آن صبح نزدیک و برپایی اختتامیه یازدهمین شعر جوان کشور را از مهمترین بخشهای این دوره برشمرد و گفت: در این رویداد بزرگ، شاعرانی از سراسر کشور حضور خواهند داشت و به ارتقا و اعتلای شعر مهدوی خواهند پرداخت.
