راه اندازی نخستین پرواز مستقیم گچساران – عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر حافظی‌نیا از برقراری پرواز مستقیم هفتگی گچساران-عسلویه و بالعکس خبر داد و گفت: این پرواز که از هفته جاری آغاز شده، هر شنبه از فرودگاه شهید امیدبخش گچساران انجام می‌شود. گفتنی است است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت این فرودگاه بر عهده شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است، اظهار کرد: سال‌هاست همکاران گچسارانی برای رفت‌وآمد به عسلویه مسیر زمینی طولانی و پرخطر را تحمل می‌کردند که با برقراری این پرواز مستقیم، آرزوی جوانان شاغل در این منطقه برآورده شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همچنین از افزایش پروازهای مسیر تهران – گچساران – تهران خبر داد و افزود: اکنون ۴ پرواز هفتگی توسط شرکت‌های هواپیمایی برقرار است که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفرهای کاری، درمانی و خانوادگی مردم شهرستان را تسهیل می‌کند.

وی این اقدامات را بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت و خدمت به مردم شهرستان دانست و تأکید کرد: رفاه و رضایت کارکنان و خانواده‌هایشان همواره در اولویت برنامه‌های ما است و امیدواریم با تداوم این پروازها، بخشی از دغدغه‌های همکاران مرتفع شود.