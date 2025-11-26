حسینی:رسانه ابزاری برای مقابله با جنگ شناختی و آسیب های اجتماعی هستند

  1. استانها
سنندج –دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در اصلاح سبک زندگی و تقویت ارزش‌های اجتماعی گفت:رسانه‌ ابزاری برای مقابله با جنگ شناختی و آسیب‌های اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در سنندج با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های پژوهش‌محور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: در بسیاری از حوزه‌ها ابتدا مسئله‌یابی، بررسی میدانی و سپس ارائه راهکار انجام می‌شود و رسانه‌ها در این فرآیند نقش اصلی را دارند.

وی با اشاره به کاهش محسوس آمار ازدواج در کشور گفت: هم‌زمان، با کاهش آمار ازدواج، نسبت طلاق به ازدواج نیز افزایش یافته و اکنون تقریباً از هر سه و نیم ازدواج، یک مورد به طلاق ختم می‌شود.

به گفته وی، مشکلات اقتصادی، تغییر سبک زندگی، ترویج روابط نامشروع و قبح‌زدایی از برخی رفتارهای هنجارشکنانه از عوامل اصلی این روند است و رسانه‌ها در ترویج سبک زندگی غربی نقش دارند.

دبیر ستاد امر به معروف گفت: بخش زیادی از خیانت‌های زناشویی و افزایش طلاق تحت تأثیر محتواهای رسانه‌ای و سریال‌های ماهواره‌ای است که آشکارا خیانت، رابطه خارج از چارچوب خانواده و بدپوششی را عادی‌سازی می‌کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: متأسفانه فرهنگ بومی و ارزش‌های اصیل خانواده در فشار رسانه‌های مخرب و فضای مجازی کم‌رنگ شده و این امر آسیب‌های جدی اجتماعی ایجاد کرده است.

پوشش کردی، یکی از اصیل‌ترین و نجیب‌ترین پوشش‌های جهان

وی با اشاره به غنای فرهنگی کردستان بیان کرد: پوشش کردی بارها به‌عنوان یکی از زیباترین، آراسته‌ترین و اصیل‌ترین پوشش‌های جهانی معرفی شده، اما در سال‌های اخیر تحت تأثیر جریان‌های غرب‌گرا حتی این پوشش نیز دچار تغییرات نامناسب شده است.

حسینی تأکید کرد: اگر متولیان فرهنگی استان از داشته‌های فرهنگی مانند پوشش کردی درست استفاده کنند، این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در کاهش هنجارشکنی‌ها و تقویت هویت فرهنگی نسل جوان ایفا کند.

وی گفت: اگر دستگاه‌های فرهنگی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی وظایف خود را به درستی انجام دهند، بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به نقش محوری رسانه‌ها گفت: امیدواریم با همراهی رسانه‌های متعهد و متولیان فرهنگی، ارزش‌های اصیل خانواده تقویت شود و روند نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی متوقف گردد.

