دستگیری سوداگر مرگ با ۱۱ کیلو گرم هروئین، شیشه و حشیش در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با عرضه مواد مخدر، در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر توسط خانمی به هویت معلوم در یکی از محلات شهر میناب، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی اکیپ مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب با هماهنگی مقام قضائی به آدرس متهم اعزام و در یک عملیات منسجم، در بازرسی از منزل متهم مقدار ۸ کیلو و ۹۰۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه، مقدار ۱ کیلو و ۲۵۰ گرم ماده مخدر هروئین و مقدار یک کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی در ادامه بیان داشت: در این عملیات یک نفر سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب خاطرنشان کرد: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، مجرمان و سوداگران مرگ در امان نخواهند بود و با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می‌شود.