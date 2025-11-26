  1. استانها
تأکید استاندار خوزستان بر اجرای مسئولیت اجتماعی‌ کامل مناطق نفت‌خیز

اهواز - استاندار خوزستان در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر ضرورت اجرای کامل مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت، تسریع در جمع‌آوری فلرهای نفتی و کاهش آلایندگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز چهارشنبه در این نشست که در محل استانداری خوزستان برگزار شد با اشاره به نقش گسترده صنعت نفت در جغرافیای استان، گفت: مناطق نفت‌خیز جنوب باید متناسب با سهمی که از منابع طبیعی استان بهره‌برداری می‌کند، در توسعه، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفای نقش کند.

وی جمع‌آوری فوری فلرهای نفتی را یکی از اولویت‌های زیست‌محیطی خوزستان دانست و بیان کرد: آلایندگی ناشی از مشعل‌های نفتی سال‌هاست سلامت مردم را تحت تأثیر قرار داده است و انتظار می‌رود شرکت نفت با برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده، فرآیند خاموشی فلرها و کاهش آلایندگی را هرچه سریع‌تر پیگیری کند.

استاندار همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از نیروهای بومی استان در استخدام‌ها و انتصاب‌ها تأکید کرد و افزود: حضور نیروهای توانمند بومی در مدیریت‌ها علاوه بر تقویت اشتغال، موجب افزایش کارآمدی و ارتقای حس تعلق سازمانی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر آتی هیأت دولت به خوزستان، خواستار همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ استان از جمله مناطق نفت‌خیز جنوب شد و گفت: این سفر فرصتی برای طرح دقیق نیازهای استان در حوزه‌های نفت، محیط زیست، زیرساخت و اشتغال است و باید با برنامه‌های کارشناسی‌شده همراه باشد.

استاندار خوزستان در پایان بر ادامه تعامل نزدیک با مجموعه وزارت نفت و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب تأکید و ابراز امیدواری کرد اجرای این سیاست‌ها بتواند گامی مؤثر در توسعه پایدار، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و افزایش رضایتمندی مردم استان باشد.

    • مازیار خاتمی US ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر استاندار دلسوز و مردمی استان سالهاست شرکت نفت فقط به فکر استخراج و آلوده کردن محیط زیست و نفس خوزستانیهاست بعد از این همه سال فقط استاندار دلسوز با فکر جمع آوری فلرها کرد

