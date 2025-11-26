به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز چهارشنبه در این نشست که در محل استانداری خوزستان برگزار شد با اشاره به نقش گسترده صنعت نفت در جغرافیای استان، گفت: مناطق نفت‌خیز جنوب باید متناسب با سهمی که از منابع طبیعی استان بهره‌برداری می‌کند، در توسعه، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفای نقش کند.

وی جمع‌آوری فوری فلرهای نفتی را یکی از اولویت‌های زیست‌محیطی خوزستان دانست و بیان کرد: آلایندگی ناشی از مشعل‌های نفتی سال‌هاست سلامت مردم را تحت تأثیر قرار داده است و انتظار می‌رود شرکت نفت با برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده، فرآیند خاموشی فلرها و کاهش آلایندگی را هرچه سریع‌تر پیگیری کند.

استاندار همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از نیروهای بومی استان در استخدام‌ها و انتصاب‌ها تأکید کرد و افزود: حضور نیروهای توانمند بومی در مدیریت‌ها علاوه بر تقویت اشتغال، موجب افزایش کارآمدی و ارتقای حس تعلق سازمانی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر آتی هیأت دولت به خوزستان، خواستار همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ استان از جمله مناطق نفت‌خیز جنوب شد و گفت: این سفر فرصتی برای طرح دقیق نیازهای استان در حوزه‌های نفت، محیط زیست، زیرساخت و اشتغال است و باید با برنامه‌های کارشناسی‌شده همراه باشد.

استاندار خوزستان در پایان بر ادامه تعامل نزدیک با مجموعه وزارت نفت و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب تأکید و ابراز امیدواری کرد اجرای این سیاست‌ها بتواند گامی مؤثر در توسعه پایدار، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و افزایش رضایتمندی مردم استان باشد.