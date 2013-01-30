گاز دی اکسید کربن به یک مخزن نفتی در مناطق نفتخیز تزریق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد در حاشیه چهارمین نمایشگاه نفت خوزستان اظهار کرد: برای اجرای این طرح کنسرسیومی از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژوهشگاه صنعت نفت و یکی از شرکت های بخش خصوصی تشکیل شده است و قرارداد اجرای این پروژه همزمان با آغاز به کار چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان امضا شد.



وی گفت: منشاء گاز تزریقی به این میدان گاز دی اکسید کربن خروجی نیروگاه برق رامین اهواز است که در فاصله نزدیک میدان نفتی رامین قرار دارد.

بورد افزود: جمع آوری گازهای دی اکسید کربن نیروگاه رامین علاوه بر کاهش آلاینده ها و حفظ محیط زیست باعث تامین بخشی از گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن و فشارافزایی آنها خواهد بود.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره فعالیت های زیست محیطی این شرکت گفت: هم اکنون 55 پروژه با اعتباری حدود سه هزار و 730 میلیارد ریال در ارتباط با محیط زیست در این شرکت در دست اجراست.



وی به کارگیری دستگاه های تفکیک گر و فرآورش سیار نفت خام، تصفیه گل حفاری و استفاده از باکتریهای نفتخوار به منظور پاکسازی کامل محیط زیست پسماندهای کارخانه گـل روغنـی را از دیگر اقدامات این شرکت برای حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.



بورد در ادامه به اهداف چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه محلی برای ارائه توانمندی سازندگان داخلی از یک سو و حمایت مناطق نفت خیز جنوب از سازندگان داخلی از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم نامه های همکاری با آنهاست.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به رونمایی سه تجهیز راهبردی در نخستین روز برپایی چهارمین نمایشگاه نفت خوزستان با حضور وزیر نفت، افزود: سازندگان داخلی رشد چشمگیری در ساخت تجهیزات صنعت نفت داشته اند و برای بومی سازی برخی قطعات و تجهیزات راهبردی دیگر مذاکراتی با آنان داشته ایم که امیدواریم در نمایشگاه سال آینده رونمایی شود.