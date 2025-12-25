بزرگترین واحد فرآورش مرکزی کشور در خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز پنجشنبه در آئین افتتاح ردیف دوم واحد فرآورش مرکزی (CTEP) میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت: صنعت نفت با پیشرفتهای چشمگیرش مایه افتخار است، اما توسعه آن باید همراه با تعهد اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردم استان باشد.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت عملیاتی این واحد به ۱۶۰ هزار بشکه در روز و برنامهریزی برای تکمیل دو ردیف باقیمانده در سه ماه آینده، این پروژه را نمادی از مدیریت اجرایی و اتکا به توان داخلی دانست و افزود: این دستاورد بزرگ، زمانی ارزش واقعی خود را برای مردم خوزستان نشان میدهد که همراه با رفع محرومیتهای تاریخی منطقه باشد.
استاندار خوزستان با تأکید بر سیاستهای دولت در زمینه مسئولیتهای اجتماعی شرکتها بیان کرد: در جذب نیروی انسانی، اولویت مطلق با جوانان بومی و ساکنان مناطق نزدیک به تأسیسات است.
وی با اشاره به حضور جوانان جویای کار در اطراف محل پروژه افزود: منطق و عدالت حکم میکند کسی که در ۱۰ متری این تأسیسات زندگی میکند، بر کسی که در ۲۰ متری است ارجحیت دارد. استخدام از خارج از استان، زمانی معنا دارد که در درون استان نیروی متخصص یا خدماتی وجود نداشته باشد.
موالیزاده در ادامه به موضوع خرید صنایع اشاره کرد و گفت: خریدهای عمومی و غیرتخصصی شرکتها باید از بازارها و تولیدکنندگان محلی و استان انجام شود تا چرخ اقتصادی منطقه به گردش درآید.
جمعآوری فلرهای نفتی و ارتقای ایمنی راهها
وی مهمترین مطالبه زیستمحیطی مردم منطقه را جمعآوری سریع فلرهای نفتی عنوان کرد و گفت: این فلرها یکی از عوامل آلاینده هوا و ایجاد شرایط دشوار برای مردم هستند و باید با همت جمعآوری شوند.
استاندار خوزستان با اشاره به سفرهای خود به مناطق مختلف استان، بر لزوم نوسازی راههای فرسوده تأکید و اظهار کرد: جادههای ناایمن این منطقه عامل تصادفات مرگبار است. شرکتهای حاضر در منطقه برای امنیت تردد خود و مردم، باید به مرمت، تعریض و اصلاح شانههای این راهها کمک کنند.
موالیزاده با انتقاد از برخی اقدامات شرکتها گفت: متأسفانه برخی شرکتها حسابهای بانکی خود را به خارج از استان منتقل کردهاند و حتی به تیمهای ورزشی استانهای دیگر کمک میکنند. این کار از نظر شرعی و اخلاقی نادرست است.
وی تأکید کرد: حتی یک ریال از سرمایه خوزستان نباید به خارج از استان برود. خدمات، حمایتها و سرمایهگذاریها باید در خود استان و به ویژه در مناطق محروم آن متمرکز شود.
تأکید بر ایجاد مراکز آموزشی، درمانی و ورزشی
استاندار خوزستان ایجاد و توسعه مراکز آموزشی مانند آموزشهای فنی و حرفهای، مراکز درمانی و ورزشی را از نیازهای اساسی منطقه برشمرد و خواستار مشارکت شرکتها در تأمین این نیازها شد.
وی با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت صنعت نفت در خوزستان گفت: اگر برنامهریزیها به درستی انجام میشد، امروز با این حجم از بیکاری و عقبماندگی مواجه نبودیم. ما به رسالت ملی صنعت نفت در توسعه کشور باور داریم، اما در عین حال نگاهمان همیشه به نیازهای محلی و جوانان این دیار نیز معطوف است.
موالیزاده خطاب به مدیران صنعت نفت گفت: شما نسبت به تکتک جوانان این منطقه مسئولید؛ آنها فرزندان و جگرگوشههای این خاک هستند. باید برای حل مشکلات مسکن، شغل و زندگیشان که در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده هستند، تلاش کنیم تا توسعه صنعت نفت با رفع محرومیت و ایجاد آرامش اجتماعی همراه باشد.
