ارائه گزارش میدری از کیفیت اجرای طرح کالابرگ در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا، صبح امروز ۵ آذر ۱۴۰۴، تشکیل شد و اعضا موارد و مسائل اجرایی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کردند.

در این جلسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین گزارشی درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و همکاری‌های بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه امروز گزارشی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ و اقداماتی که در دولت چهاردهم در این زمینه انجام شده ارائه کرد و اظهار داشت: در حالی که قبلاً در ۹ مرحله جمعاً ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از این طرح بهره‌مند شده بودند، در دولت چهاردهم تا کنون در ۴ مرحله، حدود ۸۴ میلیون نفر کالابرگ دریافت کرده‌اند.

بر اساس گزارش احمد میدری، در دولت سیزدهم در مجموع ۲۶ همت معادل ۵۰۴ میلیون دلار و در دولت چهاردهم تا به حال در مجموع ۱۰۰ همت، معادل ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا در ۲۵۴ هزار فروشگاه در قالب این طرح عرضه شده است.

در جلسه امروز همچنین به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و با تأیید هیئت وزیران، کاپیتان «عبدالحّی» به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» انتخاب و معرفی شد.