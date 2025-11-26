تاکید لاریجانی بر نقش کلیدی ایران و پاکستان در مقابله با تهدیدات مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز در مقر فرماندهی کل ارتش پاکستان (GHQ) در راولپندی با فیلدمارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره همکاریهای دوجانبه، تحولات امنیتی منطقه و راههای تقویت تعاملات تهران–اسلامآباد تبادل نظر کردند.
لاریجانی با اشاره به جایگاه مهم پاکستان در معادلات امنیتی منطقه، بر نقش کلیدی همکاریهای ایران و پاکستان در مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد و گفت: تداوم هماهنگی میان دو کشور میتواند در حفظ ثبات و امنیت پایدار منطقه اثرگذار باشد.
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با ارزیابی مثبت از روند همکاریهای تهران و اسلامآباد، تعهد پاکستان به صلح و ثبات منطقه را یادآور شد و بر اهمیت ارتقای همکاریهای راهبردی میان دو کشور تأکید کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت امنیتی منطقه و تحولات ژئوپلیتیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر تداوم گفتوگوهای منظم و تقویت اشتراکات امنیتی توافق کردند.
