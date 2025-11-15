پیرحسینلو: آمار بازماندگان از تحصیل مرکزی باید دو رقمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو پیش از ظهر شنبه در سیصد و هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: تاکنون فرمانداران شش شهرستان جلسات ویژه مقابله با بازماندگی از تحصیل را تشکیل دادهاند و سایر شهرستانها نیز این موضوع را در دستور کار دارند.
وی با اشاره به وضعیت اجرای سهم سه درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداریها افزود: تاکنون تنها شش شهرداری گزارش مالی خود را ارائه کردهاند و سایر شهرداریها هنوز مستندات مورد نیاز را ارسال نکردهاند.
پیرحسینلو تصریح کرد: با توجه به اختلاف اعلامی درباره تعداد شهرداریهای استان، ضرورت دارد شهرداریها هرچه سریعتر نسبت به ارائه گزارش اقدام کنند.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از بازماندگی و ترک تحصیل، با دعوت از دستگاههای مرتبط از جمله دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین نشست تخصصی برگزار شده است.
پیرحسینلو تاکید کرد: با اجرای برنامههای مصوب و اتکا به شیوهنامه ابلاغی، تعداد بازماندگان از تحصیل طی یک ماه آینده به عدد دو رقمی کاهش خواهد یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به رسیدگی به مشکلات دانشآموزان استثنایی گفت: طبق مصوبه ابلاغشده، قرار بود با جلب مشارکت خیران بخشی از هزینههای دانشآموزان استثنایی تأمین شود که اکنون این موضوع در دست پیگیری است.
تمامی دانشآموزان استان مرکزی تحت پوشش پنج تشکل دانشآموزی و سازمان دانشآموزی قرار دارند
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به پوشش کامل دانشآموزان در تشکلهای رسمی گفت: در حال حاضر هیچ دانشآموزی خارج از پنج تشکل دانشآموزی و سازمان دانشآموزی نداریم و تمامی دانشآموزان در یکی از این تشکلها فعالیت میکنند.
وی افزود: برنامههای تحولی آموزش و پرورش تدوین و به همه مدیران مدارس آموزش داده شده و اجرای آن در اکثریت مدارس استان آغاز شده است.
پیرحسینلو تصریح کرد: در حال حاضر حداقل ۵۰ درصد مدارس عادی و تمامی مدارس خاص، در تراز سند تحول بنیادین قرار دارند.
وی گفت: اجرای کامل مصوبات میتواند نقش تعیین کنندهای در ارتقای کیفیت آموزشی، کاهش بازماندگی از تحصیل و حمایت هدفمند از دانشآموزان داشته باشد.
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