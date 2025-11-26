به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابوطالبی، مدیر گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه بینالمللی المصطفی، عصر چهارشنبه رونمایی از «شاخصهای انقلابیگری در اندیشه امام خامنهای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی» با اشاره به تلاش جریانهای خارجی و برخی گفتمانهای داخلی برای تضعیف مبانی اسلام انقلابی، تأکید کرد شناخت دقیق شاخصهای انقلابیگری و تبیین آن در حوزههای علمیه امروز یک ضرورت جدی است.
وی با اشاره به کتاب «تهران رایزینگ» اثر ایلان برمن، از شخصیتهای سیاست خارجی آمریکا، گفت: او در سال ۲۰۰۵ تصریح میکند که تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی، تقویت نهادهای دینی مخالف انقلاب است؛ نگاهی که در سالهای اخیر در برخی جریانهای فکری نیز بازتاب یافته است.
ابوطالبی با یادآوری هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطر سکولاریسم در حوزههای علمیه افزود: حوزه مادر انقلاب است و باید مراقب بود آنتیتز انقلاب از دل حوزه تولید نشود. بحث حوزه انقلابی، مؤمن انقلابی و شاخصهای انقلابیگری دقیقاً در همین چارچوب مطرح شد و امروز نیازمند تبیین علمی و منطقی است.
وی با اشاره به طرح مباحثی نظیر «اسلام رحمانی» گفت: این تعبیر با وجود ظاهر زیبا، در عمل انکار استکبارستیزی، مقاومت و حتی احکام صریح اسلامی را دنبال میکند. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴ صریحاً با این نگاه مخالفت کردند و فرمودند اسلام باید انقلابی و اهل مقاومت باشد.
وی همچنین دوگانهسازی «اسلام اجتماعی» در برابر «اسلام سیاسی» را غلط دانست و افزود: امام خمینی (ره) بارها تأکید کردند که اسلام تمامش سیاست است و اقامه دین بدون حکومت ممکن نیست. برخی در سالهای اخیر با استناد به مشکلات، روحانیت را به خروج از عرصه حکومت دعوت کردند؛ در حالی که واقعیتهای تاریخی و آثار انقلاب نشان میدهد نقش ساختارهای دینی انقلابی در گسترش دین بیبدیل بوده است.
ابوطالبی با بیان نمونههایی از کارنامه انقلاب اسلامی افزود: طبق گزارشهای رسمی، تنها از طریق فعالیتهای بینالمللی جامعه المصطفی، حدود ۵۰ میلیون نفر در جهان با تشیع آشنا شدند؛ موفقیتی که هیچیک از مراجع یا بزرگان حوزه در طول قرن اخیر به تنهایی امکان تحقق آن را نداشتند و این خود از برکات انقلاب اسلامی است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت آثاری همچون «شاخصهای انقلابیگری» گفت: این کتاب میتواند برای طلاب، فضلای حوزه و عموم جامعه راهگشا باشد تا با شناخت دقیق اسلام انقلابی، هم در برابر جریانهای تحریفگرانه مقاومت کنیم و هم فضای انقلابی حوزه را تقویت نمائیم تا انشاءالله بستر تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم شود.
