نماینده قم در مجلس: بسیج پیشران فرهنگ، اقتصاد و علم در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش شامگاه چهارشنبه با حضور در پایگاه بسیج شهید میثمی، هفته بسیج را به تمامی بسیجیان به ویژه نوجوانان و جوانانی که بدنه فعال این مجموعه را تشکیل می‌دهند، تبریک گفت.



وی با اشاره به نقش‌آفرینی تاریخی بسیج در صحنه‌های مختلف کشور اظهار داشت: بسیج نماد پیوند تفکر، تدبیر، مدیریت و روحیه جهادی است و این ترکیب، موتور محرک حرکت ملی در حوزه‌های گوناگون محسوب می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه فعالیت بسیجی محدود به عرصه خاصی نیست، بیان کرد: هر فرد بسیجی می‌تواند در گسترش فرهنگ عمومی، تقویت اقتصاد مقاومتی، پیشبرد علم و فناوری و حتی استقلال اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.



روانبخش گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته بسیج، حضور مؤثر در میدان‌های خدمت‌رسانی اجتماعی و تلاش برای رفع نیازهای مردم است که این رویکرد ریشه در ماهیت جهادی این مجموعه دارد.



نماینده مردم قم در ادامه با اشاره به توانمندی‌های نیروی انسانی حاضر در پایگاه شهید میثمی، این پایگاه را نمونه‌ای موفق از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دانست و افزود: استمرار چنین حرکت‌هایی می‌تواند به تقویت انسجام میان مردم و توسعه نقش تربیتی بسیج در جامعه کمک کند.



وی بر اهمیت نگاه بلندمدت به ظرفیت‌های بسیج تأکید کرد و گفت: عرصه علم و فناوری، به‌ویژه برای جوانان بسیجی، زمینه‌ای ارزشمند برای رشد و اثرگذاری است و می‌تواند کشور را در حوزه‌های دانش‌بنیان به جایگاه‌های بالاتر برساند.



روانبخش در پایان از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بسیجیان پایگاه شهید میثمی قدردانی کرد و از مسئولان این پایگاه خواست با قدرت و امید، فعالیت‌های جمعی خود را با هدف تقویت فرهنگ و ارتقای سطح اجتماعی محله دنبال کنند.