به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، آتش‌سوزی گسترده‌ای یکی از بزرگترین محله‌های فقیرنشین در داکا، پایتخت بنگلادش را فراگرفت و حدود ۱۵۰۰ آلونک را نابود و هزاران نفر را بی‌خانمان کرد.

محمد انوارالاسلام، بازرس انبار ستاد آتش‌نشانی، روز پنجشنبه گفت که آتش‌سوزی خیلی زود منطقه‌ای با هزاران آلونک در این محله فقیرنشین را فرا گرفت.

وی گفت که آتش‌نشانان سرانجام پس از نزدیک به ۱۶ ساعت تلاش آتش‌سوزی ویرانگر را خاموش کردند.

این محله فقیرنشین که کوریل نام دارد و در منطقه صنعتی تجگائون داکا واقع شده است، محل زندگی صدها نفر است.

به گفته این افسر، بیش از ۱۵۰۰ آلونک ساخته شده از ضایعات آهن، پلاستیک و مقوا به طور کامل یا جزئی در آتش سوختند.

این افسر گفت که هنوز علت دقیق آتش‌سوزی مشخص نشده است. هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.