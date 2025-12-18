  1. بین الملل
هند سفیر بنگلادش را احضار کرد

وزارت خارجه هند با احضار سفیر بنگلادش، نگرانی‌های دهلی نو را در مورد اقدامات برخی از «عناصر افراطی» در داکا به وی منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هند اعتراض شدیدی را علیه آنچه «وخامت اوضاع امنیتی» در اطراف سفارت خود در داکا نامید، اعلام کرد.

وزارت امور خارجه هند در اقدامی ریاض حمیدالله سفیر بنگلادش در دهلی نو را احضار کرد تا نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات برخی از «عناصر افراطی» به وی منتقل کند.

این اقدام پس از آن روی داد که معترضان در بنگلادش راهپیمایی به سمت کمیسیون عالی هند را آغاز کردند و خواستار بازگشت شیخ حسینه نخست وزیر سابق، شدند که از زمان اعتراضات دانشجویی که منجر به برکناری وی در سال گذشته شد، در تبعید در هند به سر می‌برد.

