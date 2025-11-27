  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

اردوی تمرینی هاکی بازان کشور به میزبانی کیش آغاز شد

کیش- ۶۰ نفر از هاکی بازان کشور برای برپایی اردوی تمرینی وارد کیش شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی، اعلام کرد: ۶۰ نفر از هاکی بازان کشور برای برپایی اردوی تمرینی وارد کیش شدند.

دیوید میناریک مدرس هاکی از ۵ آذر به مدت سه روز هاکی بازان کشور را در زمین یخ میکامال کیش تمرین می‌دهد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با جدیدترین قوانین و روش‌های رشته هاکی آشنا خواهند شد.

کیش با دارا بودن زمین یخ با استانداردهای جهانی، زیرساخت مناسبی برای توسعه ورزش‌های یخی در کشور دارد.

از زمان آغاز به فعالیت رشته هاکی تاکنون ۵ ورزشکار پسر از جزیره کیش به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

