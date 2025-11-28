امام جمعه خارگ: اهالی جزیره در تشییع شهدا اتحاد مقدس را نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به دریادلان و خانواده‌های آنان تبریک گفت و از خدمات ناخدا نجفی تقدیر کرد.

وی حضور نیروی دریایی کشور در آب‌های بین‌المللی و نقش آن در حفاظت از تجارت دریایی و حمایت از مظلومان را موجب عزت و سربلندی ایرانیان دانست.

امام جمعه خارگ از حضور گسترده مردم در تشییع شهدای خوشنام جزیره خارگ قدردانی کرد و این وحدت و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را نشانه اتحاد مقدس خواند.

وی تأکید کرد: تقوا و پیروی از سبک زندگی شهدا وظیفه نسل‌های آینده است و شهدا، از جمله شهدای ارتش، سپاه و بسیج، بالاترین الگوی انسانی برای ملت ایران هستند.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به مدیریت کلان کشور، بر لزوم بازنگری در برخی سیاست‌ها از جمله موضوع بنزین تأکید کرد و گفت: برخی تصمیمات گاهی به صورت سلیقه‌ای، شوک ایجاد می‌کند و نیازمند توضیح و اصلاح است.

وی بیانات مقام معظم رهبری درباره عظمت بسیج و حضور فعال آن در عرصه‌های اقتصادی، علمی و امنیتی را یادآور شد و افزود: روحیه بسیجی مردم در مقابله با دشمنان، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، جلوه‌ای از مقاومت زنده است.

امام جمعه خارگ همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بر لزوم وحدت ملی، حمایت از دولت خدمتگزار، پرهیز از اسراف در مصرف منابع و تقویت ارتباط با خدا تأکید کرد.

وی در پایان یاد شهدای علمی کشور از جمله شهید دکتر محسن فخری‌زاده و شهید دکتر مجید شهریاری را گرامی داشت و از نمازگزاران خواست برای روح همه شهدای اسلام و شهدای هسته‌ای و شهدای طریق القدس در جزیره خارگ صلوات بفرستند.