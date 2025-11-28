پیشرفت فیزیکی محور زیرکوه بشاگرد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر یکروزه محمد آشوری استاندار هرمزگان و سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به شهرستان بشاگرد، مسئولان استانی با حضور در پروژه احداث راه محور زیرکوه گافر و پارامون از آخرین وضعیت اجرای این طرح عمرانی مطلع شدند.
این بازدید با همراهی معاونان استاندار، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی انجام گرفت و طی آن روند پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت اجرای این محور راهی اظهار داشت: این مسیر نهتنها تردد میان روستاهای گافر و پارامون با مرکز شهرستان را تسهیل میکند، بلکه بهعنوان یک شریان حیاتی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش سطح دسترسی به خدمات و ارتقای امنیت حملونقل در حوزه زیرکوه گافر خواهد داشت.
وی افزود: قطعاً تکمیل این طرح، کیفیت زندگی مردم منطقه را به شکل قابل توجهی بهبود میبخشد.
استاندار هرمزگان نیز در این بازدید با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه گفت: راه، زیربنای توسعه است و تکمیل این محور میتواند تحولی بزرگ در زندگی بخشی از مردم بشاگرد ایجاد کند. انتظار داریم دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیشتر، اجرای این طرح را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.
گفتنی است پروژه راه زیرکوه گافر و پارامون از جمله طرحهای مهم عمرانی بشاگرد به شمار میرود که تکمیل آن نقش تعیینکنندهای در رفع محرومیتهای منطقه دارد.
