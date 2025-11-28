به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز از هفته یازدهم فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که این دیدار با پیروزی دو بر یک میهمان همراه بود. صائب محبی (۲۱) برای میزبان و سروش رفیعی (۹) و اوستون ارونوف (۷۴) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

ترکیب شمس‌آذر

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، محمد نژادمهدی، صائب محبی، فرزین معامله‌گری، داریوش شجاعیان، امیر محمد محکم‌کار، امیرمحمد نسایی، محمدمیلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، مهدی محمدی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، امید عالیشاه، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، سروش رفیعی، حسین کنعانی زادگان، میلاد سرلک، علی علیپور، اوستون اورونوف، یعقوب براجعه، محمد عمری

نیمه اول جذاب با موقعیت‌های گل متوالی

شروع بازی با بازی تهاجمی شمس آذر که نیاز مبرم به سه امتیاز این بازی برای بهبود جایگاه خود در جدول دارد شروع شد. میزبان در دقیقه ۶ صاحب موقعیت مسلم گلزنی شد اما پیام نیازمند در دو واکنش متوالی مانع از گلزنی محبی شد.

تنها چند دقیقه پس از این صحنه، سرخ‌ها با استفاده از تعدد نفرات در خط حمله توانستند با نفوذ از جناح راست خلق موقعیت کنند که توپ با اشتباه مدافع شمس آذر در یک رفت و برگشت به سروش رفیعی رسید و این بازیکن با شوت خود گل اول مسابقه را به ثمر برساند.

پس از این گل، شمس آذر با استفاده از پاس‌های عمقی سعی داشت گل تساوی را بزند اما پورعلی‌گنجی و کنعانی زادگان مانع از این امر شدند تا بالاخره این تیم روی ارسال کرنر محکم کار و اشتباه دفاع سرخ‌ها توسط صائب محبی بتوانند گل تساوی را بزنند.

پرسپولیس پس از این گل بار دیگر با هدف قراردادن عمق دفاع شمس آذر توانست توسط اوستون ارونوف تک به تک شود اما شوت آرام او پس از برخورد با جعفرپور به تیر خورد و راهی کرنر شد تا نیمه اول با تساوی یک - یک خاتمه پیدا کند.

شجاعت میزبان و بازی تهاجمی میهمان

شمس‌آذر بدون ترس از اسم پرسپولیس نیمه دوم را کاملاً تهاجمی شروع کرد. آنها با نفوذهای متعدد از سمت چپ توانستند چندین بار خط دفاع میهمان اسم و رسم دار خود را به زحمت بیاندازند و خلق موقعیت کنند.

با این حال تاکتیک میزبان جواب نداد تا کار به نفوذ از عمق برسد. این اتفاق در حالی رخ داد که اوسمار ویه را از دقیقه ۶۰ با تعویض عالیشاه و رفیعی و ورود محمد خدابنده‌لو و فرشاد احمدزاده سعی کرد نبض بازی را در میانه میدان برای خود کند تدبیری که به خوبی در بازی تأثیرگذار بود تا اوستون ارونوف در دقیقه ۷۴ پس از اینکه دو بار توپ از روی خط دروازه میزبان خارج شد بتواند گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

پس از این گل شمس آذر تلاش زیادی کرد تا گل مساوی را به ثمر برساند اما بی دقتی سورگی و شجاعیان باعث شد تا آنها سه امتیاز خانگی را از دست بدهند.

پرسپولیس در دقیقه ۸۲ توانست گل سوم را هم بزند اما داور آن را آفساید تشخیص داد تا اسم فرشاد احمدزاده از بین گلزنان پرسپولیس در بازی امروز خط بخورد.

سرخ‌ها با این پیروزی ۱۸ امتیازی شدند تا موقت به صدر حدود صعود کنند و اینگونه برای دیدار با استقلال تهران آماده شوند.

شمس آدر نیز همچنان ۹ امتیازی ماند در رده پانزدهم باقی بماند.