به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر عصر جمعه پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در لیگ برتر، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که در نشست پیش از بازی وعده داده بودم امروز فوتبالی تهاجمی ارائه کردیم و از دقیقه یک پرسپولیس را تحت فشار قرار دادیم
وی عنوان کرد: بازیکنان چندین موقعیت مسلم گل ایجاد کردند و حتی توپ از روی خط دروازه پرسپولیس بیرون کشیده شد.
برزگر گفت: تیم شمس آذر امروز فوقالعاده جنگید و با تلاش فراوان اجازه نداد پرسپولیس ریتم همیشگی خود را داشته باشد اما در رختکن بازیکنان ناراحت بودند که چرا با وجود این حجم از فرصتها نتیجه لازم به دست نیامده است.
مربی شمسآذر با اشاره به قضاوت داور مسابقه تأکید کرد: چندین بازی است تیمش از اشتباهات داوری متضرر میشود. او معتقد است در صحنه پنالتی، دعوت داور به بازبینی نشاندهنده وجود برخورد بوده و باید پنالتی اعلام میشد.
وی با اشاره به صحنه دریبل سهیل فداکار و برخورد با پورعلیگنجی تصریح کرد: پورعلی گنجی باید کارت دریافت میکرد و حتی امکان اخراج وجود داشت، اما تصمیم داور به سود پرسپولیس تمام شد.
برزگر تأکید کرد: اگر آن پنالتی برای شمسآذر اعلام و تبدیل به گل میشد، نتیجه بازی میتوانست به شکل جدی تغییر کند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش عملکرد بازیکنان جوان تیم را ستود و بیان کرد: شمسآذر امروز از چند بازیکن ۱۶ و ۱۸ ساله استفاده کرده و این بازیکنان برای کسب تجربه باید در میدان حاضر شوند.
مربی شمس آذر ادامه داد: تیم ما امروز نشان داد که توانایی ایجاد موقعیت و قرار دادن حریف تحت فشار را دارد.
برزگر درباره تعویض اجباری محکمکار نیز توضیح داد: این تعویض به دلیل مصدومیت انجام شد اما سایر بازیکنان عملکرد مطلوبی داشتند.
وی در پایان از هواداران شمسآذر قدردانی کرد و گفت: تماشاگران در هوای سرد به ورزشگاه آمدند، تیم را تا لحظه آخر تشویق کردند و شاهد بازیای بودند که شمسآذر در آن پرسپولیس را تحت فشار قرار داد و فرصتهای زیادی ایجاد کرد.
مربی شمسآذر ابراز امیدواری کرد: شمسآذر در ادامه راه با تمرکز بیشتر در گلزنی و رفع بدشانسی، نتایج بهتری بهدست بیاورد.
