وقتی موتور سواران سیریک خطر آفرین می شوند

بندرعباس - زمین خوردن موتور سوار نوجوان بر اثر تک چرخ و حرکات نمایشی در شهرستان سیریک موجب کما رفتن یکی از هم استانی ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه یک نوجوان موتورسوار در مرکز شهرستان سیریک حین انجام حرکات نمایشی خطرناک از جمله «ترک چرخ» کنترل موتورسیکلت خود را از دست داده و با برخورد شدید با زمین دچار مصدومیت شد که در نهایت به کما رفت.

بر اساس گزارش‌های میدانی، نوجوانان و جوانان از سراسر شهرستان سیریک به طور هفتگی در خیابان‌های محدوده ساحلی منتهی به گمرک و اسکله تجمع کرده و با انجام مانورهای مخاطره‌آمیز جان خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند.
یک مسیر عمومی در این منطقه که اینک به پیست غیرقانونی موتورسواری و صحنه رقابت برای رسیدن به سرعت‌های بالا و انجام حرکات غیرحرفه‌ای شده است.
این در حالی است که مسئولان مربوطه تاکنون اقدام مؤثری برای ساماندهی این معضل انجام نداده‌اند و انتظار می‌رود با توجه به تعدد این حوادث، تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی عمومی و پیشگیری از تکرار چنین فجایعی اندیشیده شود.

