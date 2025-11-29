  1. جامعه
  2. شهری
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

اکران طرح‌ فرهنگی «از خواستن تا توانستن» در نقاط مختلف پایتخت

هم‌زمان با هفته ملی افراد دارای معلولیت، مجموعه طرح‌های فرهنگی با عنوان «از خواستن تا توانستن» در نقاط مختلف پایتخت اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: هم‌زمان با هفته ملی افراد دارای معلولیت، مجموعه طرح‌های فرهنگی با عنوان «از خواستن تا توانستن» در نقاط مختلف پایتخت اکران شد.

این طرح‌ها با محوریت بازنمایی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت، بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال آنان در جامعه تاکید دارند.

در این اکران شهری، تصاویر افراد دارای معلولیت در کنار دیگر شهروندان و در طیفی متنوع از مشاغل نصب شده است؛ روایتی تصویری که تلاش می‌کند نگاه جامعه را از ناتوانی به توانایی، و از محدودیت به فرصت برابر تغییر دهد.

این تصاویر با نمایش حضور افراد دارای معلولیت در جایگاه‌های حرفه‌ای و اجتماعی مختلف، بر این پیام تاکید می‌کند که «خواستن» نقطه آغاز مسیر و «توانستن» حاصل تلاش، شایستگی و فراهم‌بودن فرصت برابر برای همه شهروندان است.

