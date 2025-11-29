به گزارش خبرنگار مهر، خبر احتمال انتصاب نادره رضایی بهعنوان معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، توسط برخی از افراد در وزارت میراث فرهنگی و بیرون از آن پخش شده است. این در حالی است که بررسی سوابق این مدیر سابق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیازهای فعلی بخش صنایعدستی و چالشهای موجود نشان میدهد این انتخاب با نیازهای این حوزه همخوانی ندارد و پرسشهایی درباره چرایی و کارآمدی این انتصاب را مطرح میکند.
رضایی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از همان ابتدا با مجموعهای از حواشی جدی روبهرو شد؛ از نبود سابقه مرتبط و ارتباط با چهرههای جنجالی گرفته تا رفتارهای رسانهای پرسشبرانگیز. انتشار ویدئویی از مدیر روابط عمومی معاونت در کنار دختر بیحجابش، حضور فرد بیحجاب در افتتاحیه دوسالانه سرامیک و لایک پیشین رضایی برای اجرای غیرقانونی یک خواننده بیحجاب بر شدت انتقادات افزود. علاوه بر این، انتصاب چهرههای بحثبرانگیزی همچون آرزو زرگر که بهخاطر مواضع جنجالیاش در سال ۱۴۰۱ مورد اعتراض قرار گرفته بود و تقدیر از نمایشی که یکی از بازیگران فیلم ضداسلامی «عنکبوت مقدس» در آن حضور داشت، موج تازهای از واکنشها را برانگیخت و عملکرد او و تیمش را در معرض نقدهای گستردهتری قرار داد.
با وجود فعالیت رضایی در برخی بخشهای مدیریتی و فرهنگی، سوابق جدی و قابل اتکا در حوزه صنایعدستی، تولید، بازاریابی، اقتصاد هنر و میراث ناملموس از او در دسترس نیست.
در شرایطی که معاونت صنایعدستی نیازمند مدیری با تجربه عملی در شناخت رشتههای بومی و ملی، تعامل با هنرمندان و، اتحادیهها، آشنایی با بازارهای جهانی، مدیریت بحران در تولید و صادرات است و انتخاب فردی بدون پیشینه جدی در این حوزه، خطر عقبگرد و کاهش کارایی را افزایش میدهد.
صنایعدستی امروز با مشکلات ساختاری روبهرو است، مدیریت این حجم از بحرانها نیازمند فردی با تجربه عملیاتی و شناخت دقیق از بدنه هنرمندان و فعالان میدانی است؛ ویژگیای که در کارنامه رضایی مشاهده نمیشود.
یکی از مهمترین پرسشها این است که بر اساس چه معیارهایی این انتخاب صورت گرفته است؟
عدم اعلام معیارها و برنامههای مدیریتی سبب میشود که انتقادها در میان فعالان حوزه برای انتصاب چنین افرادی افزایش یابد. شفافسازی درباره دلایل انتخاب رضایی نیز میتواند بخشی از ابهامات را برطرف کند.
حال آنکه در حال حاضر مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور طی چند سال اخیر در حال حذف حاشیهها از معاونت صنایع دستی بوده و اقدامات زیربنایی سعی در تخصصی شدن این معاونت داشته است.
از سویی برخی از افراد در وزارت میراث فرهنگی نیز دست به دامن شایعات شدهاند تا گزینههای همسو با خود را به وزیر میراث فرهنگی معرفی کنند.
نظر شما