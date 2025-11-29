به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در رزمایش مانور زلزله و ایمنی استانی با شعار «مدرسه ایمن - جامعه تاب آور» به صورت پایلوت در یکی از مدارس گرمسار، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد افزایش فرهنگ ایمنی و خود مراقبتی در برابر بحرانهای احتمالی است.
وی با بیان اینکه این رزمایش آموزش چگونگی عملکرد در هنگام وقوع زلزله را به دانشآموزان آموزش میدهد، افزود: این اقدام آمادگی ذهنی جامعه را در مواجهه با خطرات احتمالی افزایش میدهد.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه توان سنجی و ارتقای توان عملیاتی و آمادگی در مدیریت بحرانها هدف اصلی مانورهای میدانی است، ابراز داشت: آموزش صحیح به دانشآموزان در مواجهه با زلزله از ارکان اصلی برگزاری مانور است.
همتی در ادامه تصریح کرد: برگزاری مانورهای میدانی، فرصتی تا دستگاههای مختلف میزان آمادگی و هماهنگی خود را در شرایط واقعی تمرین کنند تا در مواجه با اتفاقات و حوادث شاهد تلفات و خسارات کمتری باشیم.
وی با بیان اینکه این مانور، عرصهای برای نمایش عیار خدمترسانی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان است، افزود: تمرین و آمادگی، کلید موفقیت در مدیریت بحرانها است و همه باید نشان دهیم برای حفظ جان و مال مردم با تمام توان پای کار هستیم.
نظر شما