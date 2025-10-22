رزمایش گسترده مدیریت بحران در شهرستان بن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری میزبان یکی از بزرگ‌ترین مانورهای ملی مدیریت بحران بود؛ رزمایشی که با حضور پرشمار نیروهای امدادی، خدماتی و اجرایی، سناریوی پیچیده‌ای از وقوع زلزله و پیامدهای ثانویه آن را به‌صورت میدانی اجرا کرد.

امید محترمی، معاون هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، در حاشیه این رزمایش اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این مانور، ارزیابی سطح آمادگی و میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول در مواجهه با بلایای طبیعی، به‌ویژه زلزله، بوده است.

در این تمرین عملیاتی، سناریویی چندلایه طراحی شده بود که تنها به وقوع زلزله محدود نمی‌شد؛ بلکه پیامدهایی نظیر آب‌گرفتگی، نشت مواد شیمیایی، آتش‌سوزی‌های گسترده، تخریب سازه‌ها و قطع مسیرهای ارتباطی نیز در آن لحاظ شده بود تا شرایط بحرانی به‌صورت واقعی شبیه‌سازی شود.

محترمی با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه‌های استان در اجرای این رزمایش گفت: حضور فعال و منسجم نیروهای امدادی و خدماتی، نشان داد که استان چهارمحال و بختیاری در مسیر ارتقای توان عملیاتی خود گام‌های مؤثری برداشته است.

به گفته معاون سازمان مدیریت بحران، برای اجرای این عملیات، بیش از ۴۲۰ دستگاه تخصصی شامل ماشین‌آلات سنگین، خودروهای امداد و نجات، تجهیزات فنی و سامانه‌های پشتیبانی از نقاط مختلف استان گردآوری و در صحنه عملیات به‌کار گرفته شد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته توسط کارشناسان سازمان، عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان را «قابل‌قبول و منطبق بر سناریوی طراحی‌شده» توصیف کرد و افزود: نتایج این ارزیابی‌ها حاکی از کسب نمره عالی توسط تیم‌های اجرایی است.

محترمی در بخش دیگری از سخنان خود، هدف از این رزمایش را نمایش تعهد و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول در حفاظت از جان و امنیت مردم دانست و تأکید کرد: اعضای ستاد مدیریت بحران استان با هم‌قسم شدن در پایان مانور، عزم خود را برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی به نمایش گذاشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی، فرصتی مغتنم برای شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارتقای هماهنگی میان نهادها و افزایش تاب‌آوری استان در برابر مخاطرات طبیعی است. استمرار این تمرین‌ها می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ایمنی و آمادگی ملی باشد.