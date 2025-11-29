به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی بعدازظهر شنبه در نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی در ساری افزود: با اجرای دستورالعمل جدید مدیریت سوخت که از ابتدای امسال عملیاتی شده است، نیاز به واردات فرآوردههای نفتی از جمله نفت و گاز به طور کامل برطرف شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای این طرح افزود: اجرای موفق این دستورالعمل امکان فراهم کردن ذخیره مناسب سوخت برای فصل سرما در نیروگاهها را فراهم کرده و اطمینان دارد که در ماههای آینده با قطعی برق مواجه نخواهیم شد.
محبی در ادامه درباره روند تدوین این دستورالعمل توضیح داد: با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی تمام دستگاههای متولی تدوین شده و با امضای رئیسجمهور در مهرماه به تمامی دستگاهها ابلاغ شده است.
وی همچنین به وضعیت استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیتهای گسترده کشاورزی در این استان، اجرای الگوهای تخصیصی صحیح تضمین میکند که هیچ کشاورزی در تأمین سوخت مورد نیاز با مشکل مواجه نخواهد شد.
