به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قاسمی ظهر شنبه در بازدید از پروژه اسکله نخل تقی با اعلام آغاز فاز اجرایی عملیات لایروبی این اسکله اظهار کرد: این پروژه با هدف افزایش عمق آب، رفع رسوبات و ایجاد شرایط ایمن برای تردد و پهلوگیری انواع شناورها در دستور کار قرار گرفته است.
معاون عمرانی فرماندار عسلویه گفت: در پی بازدید چند ماه پیش فرماندار شهرستان از این اسکله رایزنیها و پیگیریهای لازم در این خصوص توسط شخص فرماندار انجام شد که با برگزاری چندین جلسه در مرکز استان و کشور این تلاشها منتج به نتیجه شد.
وی با اشاره به اهمیت این اسکله در توسعه فعالیتهای اقتصادی و دریایی منطقه افزود: اجرای این طرح میتواند ظرفیت بندری نخل تقی را بهطور قابل توجهی افزایش داده و نقش مهمی در بهبود حملونقل دریایی و پشتیبانی از فعالیتهای صنعتی عسلویه ایفا کند.
وی گفت: با تکمیل عملیات لایروبی، زمینه برای توسعه خدمات دریایی و ارتقای زیرساختهای بندری فراهم شده و گامی مؤثر در مسیر رشد اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.
در این بازدید که کارشناسان شورای راهبردی حضور داشتند بخشی از اعتبار این پروژه توسط شورای راهبردی و بخشی دیگر ملی تأمین شده است.
نظر شما