سمیرا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال زنان در بازیهای کشورهای اسلامی و کسب مدال برنز و یک پله سقوط نسبت به دوره قبل گفت: با توجه به اینکه در دوره قبل تیم ملی والیبال زنان عنوان نایب قهرمانی را در بازیهای کشورهای اسلامی به دست آورد، در این دوره انتظار داشتیم نتیجه بهتری بگیرند، حداقل مدال نقره تکرار شود یا حتی طلای مسابقات کسب شود. همه از این نتیجه شوکه شدیم، شاید به این خاطر بود که تیم نسبت به دوره قبل جوانتر شده و برخی بازیکنان مانند شبنم علیخانی نمیدانم به دلیل مشکلات ویزا یا صلاحدید سرمربی، در این مسابقات حضور نداشت. با این حال خدا را شکر که بچهها با مدال برنز به کشور برگشتند و این دستاورد قابل احترام است.
وی افزود: قطعاً باید نقاط ضعف شناسایی شود و برای سالهای آینده برنامه ریزی کنیم. سطح مسابقات آسیایی با کشورهای اسلامی خیلی متفاوت است. با این حال کسب مدال برنز هم اتفاق خوبی است، بازیکنان جوان هستند و امیدوارم در آینده اتفاقات بهتری برای تیم رقم بخورد. قطعاً ما با کشورهای مثل آذربایجان و ترکیه فاصله داریم. تیم ترکیه یکی از قطبهای والیبال بانوان جهان است و با کشورهای مثل چین در آسیا و حتی ایتالیا رقابت میکند. تیمی هم که به مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی اعزام میکنند بسیار قدرتمند است. تیم ترکیه یکی از قویترین لیگ برتر دنیا را دارد و قطعاً زیرساختهای بسیار خوبی هم دارد. فاصله ما با این تیمها هنوز خیلی زیاد است و این نکتهای است که باید در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
مربی والیبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا کمتجربگی ناشی از جوانگرایی ضعف اصلی تیم بود، گفت: بله قطعاً موضوع جوانگرایی و نداشتن تجربه روی عملکرد تیم تأثیر گذاشت. البته اگر بحث جوانگرایی را کنار بگذاریم یکی از بدشانسیهای تیم ملی این بود که در نخستین دیدار این مسابقات به مصاف آذربایجان رفت. اگر در بازی دوم یا سوم به مصاف این تیم میرفتند قطعاً آمادگی بهتری پیدا میکردند و حتی ممکن بود پیروز شوند.
ایمانی درباره آینده والیبال بانوان گفت: من مصاحبه سرمربی تیم ملی والیبال بانوان را دیدم که به این موضوع اشاره کرده بود که هدف اصلی آنها این است که تیم در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار بگیرد. امیدوارم این اتفاق بیافتد. امیدوارم با توجه به جمعیت زیاد کشور و علاقهمندی بالا به والیبال، با برنامهریزی بلندمدت و استعدادیابی درست بتوانیم با پرورش بازیکنان نتایج بسیار خوبی کسب کنیم. در گذشته هم ما بازیکنانی داشتیم که در لیگ دسته یک یا دو بازی میکردند اما از طریق استعدادیابی شناسایی شدند و در تیم ملی شکوفا شدند. این برنامه در صورت تداوم به آینده والیبال ایران کمک زیادی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست فدراسیون مبنی بر سپردن تمام ردههای سنی به یک مربی خارجی، عنوان کرد: هدف از حضور خانم لی از کره این است که والیبال ایران به شرق آسیا نزدیک شود. در حال حاضر تیمهای قدرتمند والیبال زنان در شرق آسیا حضور دارند. خانم لی از کشور کره جنوبی است و اصلیترین ویژگی آنها سبک بازی سرعتی است. سیاست فدراسیون این است که با حضور خانم لی یک برنامهریزی طولانی مدت داشته باشند تا بتوانند سرعت بازی را در تمام ردهها بالا ببرند.
ایمانی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر خانم لی تنها قرار بود در رده سنی جوانان یا بزرگسالان کار کند، قطعاً بازیکنانی که هم اکنون در حال آموزش هستند از خیلی از مسائل از جمله همین سرعتی بودن عقب میماند. من فکر میکنم فدراسیون با این سیاست به دنبال یکسان سازی است که به نظرم رویکرد بسیار درست و به جایی است. چون در سالهای قبل که مربیان خارجی به ایران آمده بودند تنها تیم بزرگسالان را در اختیار داشتند در حالی که ما نباید فراموش کنیم که در والیبال بانوان باید سطح زیرساختها را بالا ببریم. نوجوانان ما در هر دوره به تیم ملی اضافه میشوند و باید از همان ردههای پایه با سیستم بازی مدرن آشنا شوند تا در آینده نتایج بهتری بگیرند.
وی گفت: من کاملاً با رویکرد یکسان سازی موافق هستم. این برنامهریزی بلندمدت شامل استعدادیابی زیر ۱۴ سال در سراسر کشور نیز میشود و امیدواریم با پیگیری درست، والیبال زنان ایران در رقابتهای آسیایی و جهانی جایگاه بهتری پیدا کند.
