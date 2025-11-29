۲۰میلیارد کالای قاچاق در عملیات مشترک مرزبانی قشم و بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرزبانان پایگاه‌های قشم و بندرلنگه طی یک عملیات مشترک، منسجم و موفق دریایی، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

بر اساس این گزارش ارسالی از مرزبانی هرمزگان، در این عملیات ۹۴ دستگاه ماینر قاچاق و ۳۴۰ قوطی انواع قرص و پودر بدنسازی غیرمجاز از یک شناور توقیفی به دست آمد.

کارشناسان انتظامی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را با احتساب شناور توقیفی، ۲۰۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

همچنین بنا بر اعلام مرزبانی، تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری همچنان ادامه دارد.