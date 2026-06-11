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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

کشف پودر بدنسازی و قرص نیروزا قاچاق در قشم 

کشف پودر بدنسازی و قرص نیروزا قاچاق در قشم 

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم طی دو عملیات جداگانه از کشف مقادیری پودر بدنسازی و قرص نیروزا قاچاق توسط مرزبانان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی پودر بدنسازی و قرص نیروزا قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده ۲۲۳ قوطی پودر بدنسازی، ۸۸۹۰ عدد قرص نیروزا، ۵۰۵ قوطی روغن موتور دیزل قاچاق می باشد.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به اینکه در این عملیات دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی می باشد گفت: بنا بر اعلام نظریه کارشناسان ارزش ریالی کالا کشف شده را ۴۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 6857215

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