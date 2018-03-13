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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

فرمانده مرزبانی هرمزگان:

بیش از یک تن میوه خارجی قاچاق در قشم کشف شد

بیش از یک تن میوه خارجی قاچاق در قشم کشف شد

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان اعلام کرد: بیش از یک تن میوه خارجی قاچاق در قشم کشف شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرماندهی مرزبانی هرمزگان، علی اصغر خرم روی از توقیف دو فروند قایق حامل بیش از یک تن میوه قاچاق در آبهای داخلی شهرستان قشم خبر داد.

وی گفت: مرزبانان شهرستان قشم روز گذشته حین گشت زنی و کنترل مرزهای آبی دو فروند قایق حامل کالای قاچاق را مشاهده که ناخدای آنها با حضور مرزبانان و با افزایش سرعت از محل متواری شدند.

خرم روی افزود: مرزبانان بلافاصله قایق های قاچاقچیان را تعقیب و با تنگ کردن عرصه بر آنها سرنشینان شناور را در نزدیکی ساحل ناچار به توقف کردند.

وی با اشاره به دستگیری چهار نفر متهم در این عملیات گفت: در بازرسی از شناورهای توقیفی یک هزار و ۱۱۳ کیلوگرم میوه خارجی قاچاق شامل گریفروت، لیمو ترش، پرتقال و ...  کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان تصریح کرد :کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۶۲۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 4250963

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