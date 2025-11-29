آذری: قوچان بعد از ۵ سال پیگیری هنوز از داشتن ام آر آی محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری عصر شنبه در حاشیه بازدید نایب‌رئیس مجلس و جمعی از معاونان وزرا از پروژه‌های عمرانی قوچان در جمع خبرنگاران با انتقاد صریح از وضعیت حوزه سلامت این شهرستان، اظهار کرد: پنج سال است موضوع تأمین دستگاه ام. آر. آی را دنبال می‌کنیم اما هنوز این مطالبه محقق نشده است و واقعاً زیبنده نیست شهرستانی با جایگاه قوچان از داشتن یک دستگاه ام آر آی محروم باشد.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه خدمات درمانی قوچان تنها محدود به جمعیت شهری نیست، افزود: این شهرستان با احتساب روستاها، بخش‌ها و شهرهای مجاور بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد و مردم برای ساده‌ترین خدمات تشخیصی ناچارند به مشهد سفر کنند.

وی با اشاره به خسارت نبود ام. آر. آی در دوران کرونا، تصریح کرد: در آن دوره به دلیل تأخیر در تشخیص بیماران نزدیک به ۵۰۰ نفر از عزیزانمان را از دست دادیم و اکنون نیز با موج آنفلوانزا مردم دچار مشکل شده‌اند.

آذری با یادآوری وعده‌های مسئولان وزارت بهداشت برای خرید دستگاه ام. آر. آی در قوچان، گفت: از معاون وزیر تا رؤسای سازمان‌ها به قوچان آمدند و برای مشارکت به منظور تهیه این دستگاه اعلام آمادگی کردند اما همه این‌ها در حد حرف باقی مانده است و حتی با بازرسی کل کشور نیز صحبت شده است و اگر لازم باشد ورود خواهم کرد تا حق مردم ضایع نشود.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت، گفت: شما پنج سال است تأکید دارید که ام آر آی اولویت اول شهرستان است متأسفانه امروز اعلام شد هزینه مورد نیاز برای خرید این دستگاه از ۱۲۰ میلیارد به ۱۹۷ میلیارد رسیده که این افزایش نتیجه تأخیرهای شماست.

وی با انتقاد از نحوه تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی در قوچان، بیان کرد: وقتی می‌گوئیم وضعیت شهر مناسب نیست دلیلش مشخص است یا قیر نداده‌اند یا پیگیری نکرده‌اند و طبق پاسخ استانداری، حتی اعلام نیاز هم نشده است.

آذری با اشاره به اینکه از بند «ز» مرحله اول تنها ۳۹۱ تن، مرحله دوم ۴۰۱ تن و از بند «ک» فقط ۹۲ تن قیر برای شهر قوچان تحویل گرفته شده و در حوزه بازآفرینی شهری نیز پیگیری لازم وجود نداشته است، افزود: من در تهران برای همین امور پیگیری کردم، اما وقتی از استان اعلام می‌شود هیچ تقاضایی از قوچان ثبت نشده، چگونه باید نتیجه گرفت؟ مسئولان شهرداری باید مطالبات خود را شفاف بیان کنند، امروز بهترین فرصت برای طرح نیازهاست.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات جاده‌ای شهرستان افزود: محور قوچان چناران فاروج و مسیرهای منتهی به مشهد دیگر قابل تحمل نیست، آلودگی، استهلاک و حجم بالای تردد مشکلات را چند برابر کرده است و آزادراه باید تعیین‌تکلیف شود و پیگیری ماده ۲۳ نیز با جدیت ادامه دارد.

وی با انتقاد از وضعیت برخی پروژه‌های شهری گفت: مردم این شهرستان سزاوار نیستند برای ابتدایی‌ترین نیازها مانند آسفالت مناسب، تجهیزات شهری و خدمات پایه این همه سختی تحمل کنند، امروز مقرر شد تجهیزات، قیر و امکانات جدیدی برای قوچان اختصاص یابد و من این مصوبات را رها نخواهم کرد.

آذری با تأکید بر اینکه پیگیری تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: همان‌طور که پروژه آب و چند طرح بزرگ دیگر را به نتیجه رساندیم، اجازه نخواهم داد حق مردم قوچان تضییع شود و اگر لازم باشد از ظرفیت قوه قضائیه نیز استفاده می‌کنم.