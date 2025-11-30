رصد بیش از ۷۰۰ مورد اقلام دارویی دامپزشکی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرگزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک دامپزشکی در استان گفت: این سامانه با هدف مدیریت منطقی مصرف دارو، جلوگیری از تجویز خودسرانه آنتی‌بیوتیک و کاهش مقاومت میکروبی راه‌اندازی شده و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰۰ مورد رصد و پایش اقلام دارویی در استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بیان کرد: راه‌اندازی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از اقدامات تحول‌آفرین در حوزه خدمات درمانی دامپزشکی است و با ایجاد شفافیت، ردیابی دقیق داروهای تجویزی و حذف نسخه‌های کاغذی، نقش مهمی در ارتقای سلامت دام و فرآورده‌های دامی دارد.

سرگزی افزود: ثبت الکترونیکی نسخه‌ها موجب می‌شود تجویز دارو تنها توسط دامپزشک معتبر انجام شده و امکان کنترل لحظه‌ای، پایش مصرف آنتی‌بیوتیک و جلوگیری از عرضه داروهای غیرمجاز فراهم شود. این اقدام، سلامت دام و در نهایت سلامت عمومی جامعه را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش نظارت دارویی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از هفتصد مورد پایش اقلام دارویی در استان انجام شده که این موضوع نقش مؤثری در تقویت چرخه تأمین، توزیع و مصرف منطقی داروهای دامی دارد.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دامداران و بهره‌برداران می‌توانند از این پس خدمات درمانی و دارویی خود را از طریق نسخه الکترونیک در درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز مایه‌کوبی دریافت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مصرف اصولی داروهای دامپزشکی بیان کرد: مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند موجب مقاومت میکروبی و افزایش هزینه‌های درمانی شود و تنها دامپزشکان مجاز باید تجویز دارو را انجام دهند.

سرگزی اظهار داشت: رعایت زمان پرهیز از مصرف دارو در دام‌های شیری و گوشتی ضروری است تا باقی‌مانده دارویی وارد چرخه غذایی انسان نشود.

به گفته او، استان سیستان و بلوچستان دارای ۳۴ درمانگاه، ۳۳ داروخانه و ۲۵ مرکز مایه‌کوبی فعال است که زیر نظر دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی در پایان با توصیه به دامداران ادامه داد: برای پیشگیری از بیماری‌ها، انجام واکسیناسیون دام‌ها و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو ضروری است. همچنین توصیه می‌شود فرآورده‌های دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.