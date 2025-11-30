  1. استانها
رصد بیش از ۷۰۰ مورد اقلام دارویی دامپزشکی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۰۰ مورد رصد و پایش اقلام دارویی دامپزشکی در سطح استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرگزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک دامپزشکی در استان گفت: این سامانه با هدف مدیریت منطقی مصرف دارو، جلوگیری از تجویز خودسرانه آنتی‌بیوتیک و کاهش مقاومت میکروبی راه‌اندازی شده و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰۰ مورد رصد و پایش اقلام دارویی در استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بیان کرد: راه‌اندازی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از اقدامات تحول‌آفرین در حوزه خدمات درمانی دامپزشکی است و با ایجاد شفافیت، ردیابی دقیق داروهای تجویزی و حذف نسخه‌های کاغذی، نقش مهمی در ارتقای سلامت دام و فرآورده‌های دامی دارد.

سرگزی افزود: ثبت الکترونیکی نسخه‌ها موجب می‌شود تجویز دارو تنها توسط دامپزشک معتبر انجام شده و امکان کنترل لحظه‌ای، پایش مصرف آنتی‌بیوتیک و جلوگیری از عرضه داروهای غیرمجاز فراهم شود. این اقدام، سلامت دام و در نهایت سلامت عمومی جامعه را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش نظارت دارویی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از هفتصد مورد پایش اقلام دارویی در استان انجام شده که این موضوع نقش مؤثری در تقویت چرخه تأمین، توزیع و مصرف منطقی داروهای دامی دارد.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دامداران و بهره‌برداران می‌توانند از این پس خدمات درمانی و دارویی خود را از طریق نسخه الکترونیک در درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز مایه‌کوبی دریافت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مصرف اصولی داروهای دامپزشکی بیان کرد: مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند موجب مقاومت میکروبی و افزایش هزینه‌های درمانی شود و تنها دامپزشکان مجاز باید تجویز دارو را انجام دهند.

سرگزی اظهار داشت: رعایت زمان پرهیز از مصرف دارو در دام‌های شیری و گوشتی ضروری است تا باقی‌مانده دارویی وارد چرخه غذایی انسان نشود.

به گفته او، استان سیستان و بلوچستان دارای ۳۴ درمانگاه، ۳۳ داروخانه و ۲۵ مرکز مایه‌کوبی فعال است که زیر نظر دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی در پایان با توصیه به دامداران ادامه داد: برای پیشگیری از بیماری‌ها، انجام واکسیناسیون دام‌ها و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو ضروری است. همچنین توصیه می‌شود فرآورده‌های دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.

