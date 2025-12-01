به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹۲۹۴ قلاده سگ صاحبدار علیه بیماری هاری واکسینه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش موارد گزش در زاهدان افزود: کنترل هاری بدون مدیریت صحیح سگ‌های ولگرد و مشارکت دستگاه‌های شهری امکان‌پذیر نیست.

وی با تشریح عملکرد این اداره در حوزه پیشگیری از بیماری هاری افزود: دامپزشکی در حوزه حیوانات صاحبدار مسئولیت مستقیم دارد و بر اساس همین وظایف، تاکنون ۹۲۹۴ قلاده سگ صاحبدار در استان واکسینه شده‌اند که این رقم معادل ۸۸ درصد هدف‌گذاری سالانه است و نقش بسیار مهمی در قطع زنجیره انتقال هاری ایفا می‌کند.

سرگزی اظهار داشت: هاری بیماری صددرصد مرگبار است و کوچک‌ترین غفلت در واکسیناسیون سگ‌های صاحبدار می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد. دامپزشکی استان با اجرای برنامه‌های منظم ایمن‌سازی، آموزش چهره‌به‌چهره بهره‌برداران و پایش مستمر، تلاش کرده است که ریسک انتقال بیماری در جمعیت دامی و انسانی کاهش یابد.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به معضل سگ‌های ولگرد در زاهدان که طی روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از موارد گزش در مناطق شهری مربوط به سگ‌های فاقد صاحب است و کنترل آن خارج از وظایف دامپزشکی بوده و نیازمند اقدام هماهنگ مدیریت شهری، شهرداری، سازمان پسماند، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط است.

وی تصریح کرد: دامپزشکی بر جمعیت سگ‌های صاحبدار نظارت کامل دارد؛ اما مدیریت سگ‌های بدون صاحب تنها با زنده‌گیری اصولی، عقیم‌سازی، ایجاد مراکز نگهداری استاندارد و مدیریت پسماند شهری قابل کنترل است. سلامت عمومی زمانی تأمین می‌شود که همه دستگاه‌ها نقش خود را در این زنجیره اجرا کنند.

سرگزی در پایان بر ضرورت همکاری مردم نیز تأکید کرد و افزود: شهروندان باید برای واکسیناسیون به‌موقع سگ‌های خود و نگهداری صحیح آن‌ها اقدام کنند و در صورت مشاهده حیوانات مشکوک به هاری، موضوع را فوراً به دامپزشکی شهرستان محل سکونت اطلاع دهند.