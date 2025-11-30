طرح احداث ترمینال مکانیزه غلات بندر شهید رجایی ۸۶ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی افزود: عملیات اجرایی طرح احداث ترمینال مکانیزه غلات در بندر شهید رجایی که از اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز شده با پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی در حال انجام است.
وی ادامه داد: این طرح بهعنوان یکی از طرحهای ملی بندر شهید رجایی با اعتباری بالغ بر ۱۳.۵ هزار میلیارد ریال در راستای افزایش ظرفیت، ارتقای جایگاه بندر و تبدیل آن از نسل دوم به نسل سوم بندری در دست اجرا است.
معاون مهندسی بنادر هرمزگان اضافه کرد: اجرای این طرح ضمن افرایش سرعت بارگیری و تخلیه، کنترل دقیق حجم و کیفیت، انبارداری بهینه، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها و کاهش آلودگی هوا و محیط، نیازهای آینده این بندر در حوزه اراضی پشتیبانی، ایمنی و محیطزیست را تأمین خواهد کرد.
نظر شما