کاهش 60 درصدی حوادث ناشی از کار در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بهیار آناهید ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سال گذشته، در مجموع 144 حادثه ناشی از کار در بندر شهید رجایی بوقوع پیوست که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تقریبا 60 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در کار گفت: از جمله مهمترین دلایل کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار در این بندر، راه اندازی مرکز HSE بود که توانست با برنامه ریزیها و گشتهای روزانه، موجب ارتقای سطح ایمنی در این بندر در سال گذشته باشد.

آناهید افزود: پس از راه اندازی این مرکز در هفت مهرماه 89، وضعیت موجود HSE بندر شناسایی و ارزیابی و بانک اطلاعاتی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بندر ایجاد شد.

وی اضافه کرد: همچنین ریسکهای ایمنی، بهداشت و جنبه های محیط زیست شناسایی و کنترل شد و برنامه ریزیهای لازم در جهت کاهش و یا حذف آنها صورت پذیرفت.

رئیس اداره رفاه، بیمه و بهداشت عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اطمینان از وجود گواهینامه ایمنی تجهیزات و انجام بازدیدهای طرح ریزی شده جهت کنترل عملکرد آنها، تهیه مجموعه مقررات HSE پیمانکاران، برگزاری جلسات منظم با مسئولین HSE شرکتهای فعال، بازرسی و بازدیدهای منظم از محوطه شرکتها و تهیه گزارش و پیگیری رفع عدم انطباق های مشاهده شده و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای کلیه شاغلین بندر را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در راستای ارتقای سطح ایمنی در بندر شهید رجایی عنوان کرد.

آناهید خاطرنشان کرد: در جهت افزایش ایمنی در این بندر مهم و بین المللی، با بکارگیری مشاور ایمنی در بخش HSE از تعدادی از شرکتهای فعال در مجتمع بندری شهید رجایی ارزیابی به عمل آمد و در سال جدید نیز این کار تداوم خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و توجه جدی سازمان بنادر به ارتقای سطح ایمنی در بنادر کشور، شاهد افزایش هر چه بیشتر این مهم در این بندر نیز باشیم.

رئیس اداره رفاه، بیمه و بهداشت عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از حمایتهای مدیرکل بنادر، معاونان دریایی و بندری و اداری و مالی و همچین همکاری تمامی بخشها خصوصا اداره امور کانتینر، اداره امور بندری و مسئولان HSE شرکتها در جهت کاهش حوادث ناشی از کار در سال گذشته قدردانی و بر ادامه و افزایش این همکاریها تاکید کرد.