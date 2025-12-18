به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع از آغاز مرمت مقرنس کاری بنای قوامی حافظیه شیراز خبر داد و گفت: این پروژه مرمتی حافظیه شیراز با استفاده از اعتبارات استانی آغاز شده و تا نیمه نخست اسفندماه تکمیل می‌شود تا با جمع آوری کارگاه، آماده میزبانی از مسافران نوروزی شویم.

وی ادامه داد: مرمت یزدی بندی‌های بنای قوامی حافظیه با اعتباری حدود ۵ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس افزود: این مرمت تنها برای پوسته سازی بهش فروریخته نیست، بلکه بررسی‌های نشان داده که حجم بالایی خاک بالای طاق اصلی وجود داشته که ابتدا باید سبک سازی و سپس این تزئینات مرمت شود.

زارع تصریح کرد: همچنین شکاف‌هایی نیز در این نواحی وجود دارد که پیش از آن باید مرمت شود.