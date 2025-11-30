  1. استانها
  2. مازندران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

تیموری: ۱۴۴۹ محموله مرکبات و کیوی از مازندران صادر شد

تیموری: ۱۴۴۹ محموله مرکبات و کیوی از مازندران صادر شد

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۴۴۹ محموله مرکبات و کیوی طی سال جاری از استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله تیموری یانسری از صادرات گسترده میوه‌های تولیدی استان تا تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و با اشاره به صادرات کیوی گفت: تاکنون ۲۴۶ محموله کیوی با وزن ۵ هزار و ۴۷۴ تن به کشور هند و ۳۷۰ محموله با وزن ۷ هزار و ۴۶۶ تن به سایر کشورها صادر شده است.

وی گفت: بر این اساس، در مجموع ۶۱۶ محموله کیوی با وزن ۱۲ هزار و ۹۴۰ تن از مازندران روانه بازارهای خارجی شده است.

تیموری یانسری درباره صادرات نارنگی افزود: تاکنون ۳۹۳ محموله نارنگی با وزن ۷ هزار و ۸۲۷ تن به بازارهای جهانی ارسال شد.

وی ادامه داد: صادرات پرتقال نیز با ۴۴۰ محموله و وزن ۸ هزار و ۹۳۱ تن محقق شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش کلیدی صادرات در اقتصاد ملی گفت: افزایش صادرات محصولات باغی، علاوه بر تقویت جایگاه مازندران در بازارهای جهانی، موجب رشد درآمد تولیدکنندگان نیز می‌شود.

کد خبر 6673110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها