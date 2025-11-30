تیموری: ۱۴۴۹ محموله مرکبات و کیوی از مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله تیموری یانسری از صادرات گسترده میوه‌های تولیدی استان تا تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و با اشاره به صادرات کیوی گفت: تاکنون ۲۴۶ محموله کیوی با وزن ۵ هزار و ۴۷۴ تن به کشور هند و ۳۷۰ محموله با وزن ۷ هزار و ۴۶۶ تن به سایر کشورها صادر شده است.

وی گفت: بر این اساس، در مجموع ۶۱۶ محموله کیوی با وزن ۱۲ هزار و ۹۴۰ تن از مازندران روانه بازارهای خارجی شده است.

تیموری یانسری درباره صادرات نارنگی افزود: تاکنون ۳۹۳ محموله نارنگی با وزن ۷ هزار و ۸۲۷ تن به بازارهای جهانی ارسال شد.

وی ادامه داد: صادرات پرتقال نیز با ۴۴۰ محموله و وزن ۸ هزار و ۹۳۱ تن محقق شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش کلیدی صادرات در اقتصاد ملی گفت: افزایش صادرات محصولات باغی، علاوه بر تقویت جایگاه مازندران در بازارهای جهانی، موجب رشد درآمد تولیدکنندگان نیز می‌شود.