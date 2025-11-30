آزادی اوجالان؛ شرط «پ‌.ک‌.ک» برای تداوم پایبندی به توافق صلح با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از اعضای ارشد حزب کارگران کردستان (پ‌.ک. ک) تأکید کرد که این حزب در روند صلح با آنکارا «هیچ گام دیگری برنخواهد داشت» و از آنکارا خواست که ابتدا عبدالله اوجالان، رئیس «پ‌ک‌ک» را آزاد کند.

بر اساس این گزارش، «آمد ملأ زگیرت»، از اعضای ارشد پ‌.ک‌.ک، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما تمام گام‌های آغاز شده توسط اوجالان را اجرا کرده‌ایم و پس از این گام‌ها، گام دیگری وجود نخواهد داشت.

این عضو ارشد پ‌.ک‌.ک از محل اقامت خود در کوه‌های قندیل در شمال عراق که دژ اصلی جنگجویان پ.ک. ک، محسوب می‌شود، افزود: از این پس، ما منتظر اقدامات لازم از سوی دولت ترکیه هستیم.»

وی همچنین بر دو خواسته اصلی حزبش برای تداوم روند صلح با ترکیه یعنی «آزادی عبدالله اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی است، و به رسمیت شناختن رسمی کردها در ترکیه از طریق قانون اساسی» تأکید کرد.

حدود یک هفته پیش، اعضای یک کمیته پارلمانی ترکیه که وظیفه نظارت بر روند صلح با حزب کارگران کردستان را بر عهده دارند، برای اولین بار با عبدالله اوجالان، بنیانگذار این حزب، در زندان او دیدار کردند.

ریاست مجلس ملی ترکیه (پارلمان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیدار این کمیته با اوجالان در زندان او در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول «به نتایج مثبتی منجر شده است».

در این بیانیه آمده است که در این جلسه شرایط انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان و طرحی برای ادغام جنگجویان کرد در ارتش جدید سوریه بررسی شده است.

این اقدام شش ماه پس از آن صورت می‌گیرد که حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) رسماً اعلام کرد - به درخواست اوجالان - که پس از چهار دهه شورش که حدود ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت، از آنچه مبارزه مسلحانه علیه ترکیه می‌نامد، دست می‌کشد.

ترکیه سال گذشته مذاکرات غیرمستقیمی را با حزب کارگران کردستان (پ.ک. ک) انجام داد. در ماه فوریه گذشته، اوجالان از زندان از هوادارانش خواست که «مبارزه مسلحانه را متوقف کنند و از طریق روش‌های دموکراتیک برای آرمان خود مبارزه کنند.»