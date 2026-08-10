پارلمان ترکیه قانونی برای حمایت از روند صلح با پ.ک.ک را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پارلمان ترکیه قانونی را با هدف حمایت از روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به تصویب رساند.

حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، ۱۴ مردادماه لایحه‌ای را برای انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) به پارلمان این کشور ارائه کرد.

براساس گزارش رسانه های ترکیه ای، شورای امنیت ملی ترکیه بر روند اجرای مفاد این لایحه، از جمله انحلال حزب کارگران کردستان و خلع سلاح نیروهای آن، نظارت خواهد کرد.

مطابق مفاد این طرح، اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه که در عملیات‌های منجر به قتل مشارکت نداشته‌اند، پس از بازگشت به ترکیه تحت پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت.

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که اجرای قانون تحت نظارت کمیته‌ای متشکل از معاون رئیس‌جمهور، وزیران دولت و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه انجام شود.

حزب کارگران کردستان ترکیه پیش‌تر ۱۲ می ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام کرد که ساختار سازمانی خود را منحل کرده و به چهار دهه درگیری مسلحانه با دولت ترکیه پایان می‌دهد.