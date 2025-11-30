تساوی هوادار تهران و بعثت کرمانشاه در هفته سیزدهم لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته سیزدهم لیگ دسته اول امروز میان تیم‌های هوادار تهران و بعثت کرمانشاه برگزار شد که با تساوی دو بر دو خاتمه یافت. این دیدار جذاب و پرگل با شتاب هجومی دو تیم همراه بود و تماشاگران شاهد تغییر مداوم نتیجه بودند.

هوادار که پس از مخالفت با استعفای سرمربی خود رضا ربیعی امیدوار به کسب پیروزی بود، بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۲۶ با گل مهدی طهماسبی یک بر صفر پیش افتاد و نیمه اول با همین نتیجه خاتمه یافت.

در نیمه دوم بعثت کرمانشاه که برای جبران نتیجه فشار بیشتری داشت، در دقیقه ۵۰ توسط علی دلیر گل تساوی را وارد دروازه هوادار کرد. تنها یک دقیقه بعد، مهدی طهماسبی بار دیگر گلزنی کرد و هوادار را دو بر یک پیش انداخت.

بعثت کرمانشاه که همچنان به دنبال بازگشت به بازی بود، در دقیقه ۶۸ توسط مجتبی ممشلی گل دوم تیمش را وارد دروازه هوادار کرد تا بازی بار دیگر به تساوی دو بر دو کشیده شود. با وجود تلاش دو تیم در دقایق پایانی برای گل سوم، نتیجه تغییر نکرد و بازی با تساوی به پایان رسید.

با این تساوی، هوادار ۱۸ امتیازی شد و در رتبه پنجم باقی ماند، در حالی که بعثت کرمانشاه با ۱۶ امتیاز جایگاه یازدهم را در جدول لیگ دسته اول به خود اختصاص داد.