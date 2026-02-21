پیروزی پرگل بعثت کرمانشاه مقابل نیروی زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابتهای هفته بیستوسوم لیگ آزادگان، تیم بعثت کرمانشاه عصر شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان نیروی زمینی تهران بود و موفق شد با یک بازی برتر و حسابشده، یکی از بهترین پیروزیهای فصل خود را به ثبت برساند.
شاگردان میداوودی در تیم بعثت از دقایق ابتدایی مسابقه با تمرکز بالا و اجرای برنامههای تاکتیکی، جریان بازی را در اختیار گرفتند و با ایجاد موقعیتهای متوالی، فشار خود را بر خط دفاعی حریف افزایش دادند. این برتری در نیمه نخست با دو گل همراه شد؛ امید نافذ در دقیقه ۳۸ و علی دلیر در دقیقه ۴۵ دروازه نیروی زمینی را گشودند تا بعثت با برتری ۲ بر صفر راهی رختکن شود.
برتری کامل بعثت در نیمه دوم
در نیمه دوم، بعثت کرمانشاه با رویکردی هجومیتر وارد زمین شد و تعویضهای تهاجمی کادر فنی، برتری این تیم را پررنگتر کرد. پرس شدید و حملات پیدرپی باعث شد تیم نیروی زمینی بیشتر دقایق این نیمه را در لاک دفاعی سپری کند.
در ادامه، امید نافذ بار دیگر در دقیقه ۵۸ موفق به گلزنی شد و علی دلیر نیز در دقیقه ۷۹ چهارمین گل بعثت را به ثمر رساند تا این دو بازیکن نقش پررنگی در پیروزی پرگل تیم میزبان داشته باشند.
تیم نیروی زمینی تهران در دقیقه ۸۳ توسط مهران درخشانمهر یکی از گلهای خورده را جبران کرد، اما این گل تأثیری در روند مسابقه نداشت و بازی با نتیجه نهایی ۴ بر یک به سود بعثت کرمانشاه به پایان رسید.
صعود بعثت در جدول لیگ آزادگان
بعثت کرمانشاه با کسب این سه امتیاز، ۲۶ امتیازی شد و با یک پله صعود در جدول، جایگاه نیروی زمینی تهران را تصاحب کرد و در رده یازدهم لیگ آزادگان ایستاد؛ بردی که میتواند نقش مهمی در افزایش روحیه و بهبود جایگاه این تیم در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال کشور داشته باشد.
