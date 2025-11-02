به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور، دو تیم لیگ یکی بعثت کرمانشاه و مس سونگون در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند. این دیدار که پس از حاشیه‌هایی درباره میزبانی برگزار شد، در پایان وقت‌های قانونی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

در وقت‌های اضافه، یکی از بازیکنان تیم بعثت از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان اشکش ده‌نفره به بازی ادامه دهند، اما با وجود این شرایط، تلاش دو تیم نتیجه‌ای در برنداشت و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی، بازیکنان بعثت عملکرد بهتری از خود نشان دادند و با نتیجه ۵ بر ۴ موفق به شکست میزبان شدند تا مجوز حضور در مرحله بعد جام حذفی را به دست آورند.

تنها پنالتی از دست‌رفته این دیدار توسط شاهین ثاقبی، بازیکن باتجربه مس سونگون، ثبت شد تا در نهایت بعثت کرمانشاه جشن صعود بگیرد.



۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر در دور بعدی انتظار این حریفان را می‌کشند. قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی قرار است دوشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۵ در مرکز ملی فوتبال با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر در این مرحله و اهالی رسانه، برگزار شود.