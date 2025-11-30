مرزبانان بندرعباس ۴ نفر را از غرق شدن نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رادمهر جوذری، جانشین دریابانی بندرعباس گفت: اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک فروند قایق در حال غرق شدن را مشاهده نمودند.

وی در ادامه اضافه کرد: مرزبانان بندرعباسی سریعاً با رعایت جوانب ایمنی، حفاظتی نفرات را از آب بیرون کشیده و نجات دادند.

جانشین دریابانی بندرعباس در پایان گفت: دریادلان پایگاه دریابانی بندرعباس ضمن پاسداری و نگهبانی از حریم مرزی کشور در نهایت اقتدار و صلابت آماده هرگونه خدمت به مرزنشینان در خطه نیلگون خلیج همیشه فارس هستند.