۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۸

نجات ۶ گردشگر توسط مرزبانان بندرعباسی

بندرعباس- جانشین دریابانی بندرعباس از نجات جان ۶ جوان گرفتار در طوفان دریای هرمز طی یک عملیات جستجو و نجات حساس و نفس‌گیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری در تشریح این عملیات نفس گیر بیان کرد: طی گزارشی از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ایجاد شرایط اضطرار برای ۶ جوان گرفتار در طوفان دریایی در ساحل هرمز به پایگاه دریابانی بندرعباس ارسال شد.

وی با بیان اینکه پس از وصول گزارش بلافاصله مرزبانان بندرعباس اعزام شدند؛ تصریح کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و تسریع در روند جستجو و نجات، دریادلان ناوگروه شناوری شهرستان و پاسگاه مرزی دریایی هرمز بلافاصله در محل مستقر و عملیات آغاز شد.

سرهنگ جوذری افزود: بر اساس نقشه منطقه با وجود شرایط نامساعد جوی و ارتفاع موج و نیز تاریکی هوا، در یک عملیات حساس و نفس گیر با تلاش مرزبانان بندرعباس خوشبختانه ۶ جوان نجات یافتند.

جانشین دریابانی بندرعباس ضمن اشاره به آمادگی کامل مرزبانان در شرایط بحرانی اذعان داشت: مرزنشینان و گردشگران باید مراقب باشند که با توجه به هشدار قرمز شرایط جوی در نقاط حادثه خیز تردد نکنند.

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا حفظ بکند شش خانواده را نجات یافتند

