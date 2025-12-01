جمال الدینی: زیرساخت های فرهنگی و آموزشی جاسک نیازمند تقویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالالدینی، با بیان اینکه کودکان و نوجوانان آیندهسازان این شهرستان هستند، گفت: سرمایهگذاری برای کودکان، سرمایهگذاری کلان برای آینده ایران است. اگر بهترین پروژههای عمرانی ساخته شود اما برنامهای برای آموزش و پرورش کودکان نداشته باشیم، محکوم به شکست خواهیم بود.
جمالالدینی ضمن قدردانی از تلاشهای کانون پرورش فکری، اظهار کرد: هر زمان وارد جمع کودکان میشوم و چهرههای معصوم و قلبهای پاک آنها را میبینم، حقیقتاً آرامش میگیرم.
وی با اشاره به نقش مهم کودکان جاسکی در افتخارآفرینی برای کشور افزود: دشمنان برای کودکان ما برنامهریزی و سرمایهگذاری میکنند و اگر لحظهای غفلت کنیم، جبران آن با میلیاردها هزینه ممکن نیست. باید با برنامهریزی دقیق، استعدادهای ناب کودکان جاسک را مدیریت و شکوفا کنیم.
فرماندار جاسک همچنین به پراکندگی گسترده روستاهای شهرستان و تأثیر آن بر روند خدماترسانی اشاره کرد و گفت: از دورترین نقطه تا مرکز شهرستان گاهی یک روز کامل در مسیر هستیم و این شرایط ضرورت توجه ویژه و اختصاص امکانات بیشتر را دوچندان میکند.
وی با بیان نیازهای مبرم شهرستان در حوزه کودک و نوجوان، خواستار راهاندازی کانون سیار روستایی، احداث مجتمع فرهنگی در شأن فرزندان جاسک و تقویت منابع انسانی شد و تأکید کرد: با همین امکانات محدود، نام جاسک در استان و حتی کشور مطرح است و اگر تجهیزات بیشتری در اختیار کودکان قرار گیرد، مطمئن باشید در سطح دنیا نیز حرف برای گفتن خواهند داشت.
در ادامه نشست، محمدرضا کریمی صارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به مشکلات مراکز اشاره کرد و گفت: کمبود تجهیزات و محدودیت امکانات مالی از مهمترین مشکلات مراکز است. یک کتابخانه حداقل نیازمند پنج نیروی تخصصی شامل مسئول کتابخانه، مربی فرهنگی، مربی هنری و ادبیات است، اما بسیاری از مراکز ما با یک نیروی محدود اداره میشوند.
وی با اشاره به سفرهای استانی خود افزود: طی این سفرها قصد داریم تمام مراکز کانون در کشور را بازدید کرده و نیازهای آنها را شناسایی کنیم.
کریمی همچنین وعده داد که تماشاخانه سیار برای اجرای تئاتر و فعالیتهای فرهنگی به مدت چند روز در جاسک حضور خواهد داشت و از مربیان خواست کتابهای جدید کانون را به نمایشنامه تبدیل کنند و با کودکان تئاتر اجرا کنند. وی تأکید کرد که برای این فعالیت بودجهای تا ۴۰ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.
