به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حمله موشکی شب گذشته به تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن در اسکله روستای بونجی، احمد جمال الدینی فرماندار جاسک و پارسانیا دادستان شهرستان جاسک با حضور در محل، وضعیت زیرساخت‌های آسیب‌دیده را مورد بررسی قرار دادند.

احمد جمال‌الدینی، فرماندار جاسک، در حاشیه این بازدید ضمن تشریح اقدامات اضطراری برای رفع مشکل تأمین آب شرب منطقه، گفت: در پی خسارات وارد شده به تأسیسات آب‌شیرین‌کن، ۲۰ روستا با مشکل قطعی آب مواجه شده‌اند که اقدامات لازم برای آبرسانی به آن‌ها آغاز شده است.

فرماندار جاسک در خصوص جزئیات برنامه‌های جبرانی برای تأمین آب شرب اهالی اعلام کرد: برای رفع این چالش، روستاهای بونجی از طریق منابع جایگزین در شهرستان جاسک و روستاهای گزی و گوان از ظرفیت‌های موجود در شهرستان سیریک تغذیه خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در منطقه برای خدمت‌رسانی به سایر روستاها افزود: برای روستاهای دیگر نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا از طریق آبرسانی سیار و از ظرفیت شرکت‌های نفتی مستقر در منطقه و همچنین اعزام تانکرهای سیار از مرکز استان و شهرستان‌های همجوار، آبرسانی انجام شود.

جمال‌الدینی در پایان با تأکید بر بسیج تمامی امکانات جهت بازسازی و رفع موانع، خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات در حال انجام، پیش‌بینی می‌شود آب شرب این ۲۰ روستا ظرف یک هفته آینده به صورت کامل و پایدار وصل شود.