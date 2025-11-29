  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

تماشاخانه سیار کانون میهمان کودکان و نوجوانان جاسکی می شود

جاسک- معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: تماشاخانه سیار کانون بزودی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی به مدت چند روز در این شهرستان حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کریمی صارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست با فرماندار جاسک تک‌نیرویی، کمبود تجهیزات و محدودیت امکانات مالی را از مهمترین مشکلات مراکز کانون برشمرد و گفت: یک کتابخانه حداقل نیازمند پنج نیروی تخصصی از جمله مسئول کتابخانه، مربی فرهنگی، مربی هنری و ادبیات است، اما بسیاری از مراکز ما با یک نیروی محدود اداره می‌شوند.

وی با اشاره به سفرهای استانی خود و گروهش، افزود: طی این سفرها قصد داریم تمام مراکز کانون در کشور را بازدید کرده و نیازهای آن‌ها را شناسایی کنیم.

صارمی همچنین وعده داد که تماشاخانه سیار برای اجرای تئاتر و فعالیت‌های فرهنگی به مدت چند روز در جاسک حضور پیدا خواهد کرد و از مربیان خواست تا کتاب‌های جدید کانون را به نمایشنامه تبدیل کرده و با کودکان تئاتر اجرا کنند و برای این کار بودجه‌ای تا ۴۰ میلیون تومان اختصاص می‌دهیم.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه به اهمیت تجهیز سالن‌های مراکز فرهنگی و تبدیل آن‌ها حتی به فضاهای کوچک ۳۰ تا ۴۰ نفره برای اجرای تئاتر و فعالیت‌های هنری تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی و استفاده از فضاهای موجود، می‌توان ظرفیت مراکز را افزایش داد و فعالیت‌های فرهنگی متنوعی برای کودکان ایجاد کرد.

آینده کودکان علاقه‌مند به کتاب و هنر روشن است

کریمی صارمی با بیان اینکه آینده کودکان علاقه‌مند به کتاب و هنر روشن است، اظهار کرد: با همدلی مسئولان و خانواده‌ها می‌توان جریان فرهنگی مستمری ایجاد کرد که نتیجه آن تربیت نسلی با سواد، خلاق و پرانرژی خواهد بود.

وی با بیان اینکه بزودی، همه کتابخانه‌های تحت نظارت خود را آنالیز کرده و نیازهای آن‌ها را بررسی خواهند کرد، گفت: ما وظیفه داریم چهار مرکز اصلی استان را مدیریت کنیم.

کریمی صارمی با اشاره به وضعیت اقتصادی محدود کانون افزود: با کمترین امکانات، همه همکاران شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و با وجود این محدودیت‌ها، کانون موفق به کسب نزدیک به ۳ هزار جایزه جهانی شده و کتاب‌ها و فیلم‌های تولیدی آن تأثیرگذار بوده‌اند.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: با همدلی مسئولان، خانواده‌ها و مربیان می‌توان جریان فرهنگی مستمری ایجاد کرد که نتیجه آن تربیت نسلی خلاق و آینده‌دار خواهد بود و این همراهی ارزشمند والدین، کانون یاران، شورای کانون با مرکز کانون پرورش فکری را امروز به‌طور مستقیم مشاهده کردیم و مطمئن هستیم که استمرار چنین همکاری‌هایی، موفقیت‌های بیشتری برای کودکان جاسک به همراه خواهد داشت.

