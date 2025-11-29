تماشاخانه سیار کانون میهمان کودکان و نوجوانان جاسکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کریمی صارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست با فرماندار جاسک تکنیرویی، کمبود تجهیزات و محدودیت امکانات مالی را از مهمترین مشکلات مراکز کانون برشمرد و گفت: یک کتابخانه حداقل نیازمند پنج نیروی تخصصی از جمله مسئول کتابخانه، مربی فرهنگی، مربی هنری و ادبیات است، اما بسیاری از مراکز ما با یک نیروی محدود اداره میشوند.
وی با اشاره به سفرهای استانی خود و گروهش، افزود: طی این سفرها قصد داریم تمام مراکز کانون در کشور را بازدید کرده و نیازهای آنها را شناسایی کنیم.
صارمی همچنین وعده داد که تماشاخانه سیار برای اجرای تئاتر و فعالیتهای فرهنگی به مدت چند روز در جاسک حضور پیدا خواهد کرد و از مربیان خواست تا کتابهای جدید کانون را به نمایشنامه تبدیل کرده و با کودکان تئاتر اجرا کنند و برای این کار بودجهای تا ۴۰ میلیون تومان اختصاص میدهیم.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه به اهمیت تجهیز سالنهای مراکز فرهنگی و تبدیل آنها حتی به فضاهای کوچک ۳۰ تا ۴۰ نفره برای اجرای تئاتر و فعالیتهای هنری تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی و استفاده از فضاهای موجود، میتوان ظرفیت مراکز را افزایش داد و فعالیتهای فرهنگی متنوعی برای کودکان ایجاد کرد.
آینده کودکان علاقهمند به کتاب و هنر روشن است
کریمی صارمی با بیان اینکه آینده کودکان علاقهمند به کتاب و هنر روشن است، اظهار کرد: با همدلی مسئولان و خانوادهها میتوان جریان فرهنگی مستمری ایجاد کرد که نتیجه آن تربیت نسلی با سواد، خلاق و پرانرژی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بزودی، همه کتابخانههای تحت نظارت خود را آنالیز کرده و نیازهای آنها را بررسی خواهند کرد، گفت: ما وظیفه داریم چهار مرکز اصلی استان را مدیریت کنیم.
کریمی صارمی با اشاره به وضعیت اقتصادی محدود کانون افزود: با کمترین امکانات، همه همکاران شبانهروزی تلاش میکنند و با وجود این محدودیتها، کانون موفق به کسب نزدیک به ۳ هزار جایزه جهانی شده و کتابها و فیلمهای تولیدی آن تأثیرگذار بودهاند.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: با همدلی مسئولان، خانوادهها و مربیان میتوان جریان فرهنگی مستمری ایجاد کرد که نتیجه آن تربیت نسلی خلاق و آیندهدار خواهد بود و این همراهی ارزشمند والدین، کانون یاران، شورای کانون با مرکز کانون پرورش فکری را امروز بهطور مستقیم مشاهده کردیم و مطمئن هستیم که استمرار چنین همکاریهایی، موفقیتهای بیشتری برای کودکان جاسک به همراه خواهد داشت.
